บุกทลายคลินิกจัดฟันเถื่อน เปิดร้านทำเล็บบังหน้า อึ้ง คนให้บริการอายุแค่ 19 ของกลางอื้อ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พ.ต.ท.อรรถวัฒน์ สุวรรณรัตน์ รองผู้กำกับการสืบสวน พ.ต.ต.กันต์ อักษรทอง สารวัตรสืบสวน นำโดย ร.ต.อ.สุทิน อินทรพันธ์ รองสารวัตรสืบสวน พร้อมด้วยชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันวางแผนล่อซื้อคลินิกจัดฟันโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ สืบพบว่าลักลอบเปิดให้บริการผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “ฟอฟัน ภูเก็ต” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต โดยด้านหน้าร้านเปิดเป็นร้านรับทำเล็บและต่อขนตา เพื่ออำพรางการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงปลอมตัวและวางแผนล่อซื้อเข้าไปใช้บริการ
เมื่อไปถึงร้านดังกล่าวพบ น.ส.กาน (นามสมมติ) อายุ 19 ปี แสดงตัวเป็นผู้ให้บริการจัดฟัน และอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการจัดฟัน เมื่อตกลงเรื่องจัดฟันเรียบร้อยแล้ว จึงนำเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ห้องเพื่อทำหัตถการ
ขณะเริ่มดำเนินการจัดฟัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงแสดงตัว และจับกุมตัวผู้ต้องหา พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ประกอบกิจการสถานพยาบาลและดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” และตรวจยึดของกลาง อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฟันจำนวน 48 รายการ จากนั้น ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป