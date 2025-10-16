จับกุม อดีตพนักงานจัดเก็บรายได้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยักยอกค่าน้ำประปา 2.8 แสนบาท

ปปท. เขต 4 ร่วมกับตำรวจหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จับกุมอดีตพนักงานจัดเก็บรายได้ ยักยอกค่าน้ำประปา 2.8 แสนบาท
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการของ นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. รักษาราชการแทน รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายจิรวัฒน์ สุภาพ ผอ.ปปท. เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปปท. เขต 4 โดย ร.ต.อ.พงพันธ์ วิรัชอารีกุล นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
พ.จ.อ ไชยา สุวรรณพันธ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และนายนินทนาท ผางจันทดา นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำการจับกุมนาย ณ. (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) หมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ที่ จ.29/2568 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2568 อดีตพนักงานจัดเก็บรายได้จังหวัดกาฬสินธุ์ ยักยอกเบียดบังเงินค่าน้ำประปาไปโดยทุจริต ความเสียหาย 280,000 บาท อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1
ทั้งนี้ ได้ทำการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาบริเวณหมู่บ้านบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้นำตัวผู้ถูกกล่าวหา ส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป