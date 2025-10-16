รพ.ประจวบฯ แจงปมศพหาย ยันอยู่ครบ 12 ร่าง ส่งเก็บกู้ภัยสามร้อยยอด ไร้ญาติมาติดต่อ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีข่าวเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่า “ศพจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ (บ้านประจวบโชค)” สูญหายกว่า 10 ศพ ล่าสุดโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ออกมาแถลงยืนยันว่า ไม่มีศพหายแต่อย่างใด แต่เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างสองมูลนิธิในพื้นที่
เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นพ.อภิวัฒน์ บัณฑิตย์ชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ แถลงต่อสื่อมวลชนชี้แจงว่า โรงพยาบาลขอยืนยัน “ไม่มีการสูญหายของร่างผู้เสียชีวิต” ทุกศพถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย ภายใต้การกำกับของ มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด ซึ่งเป็นมูลนิธิในจังหวัดที่ให้ความช่วยเหลือรับฝากร่างผู้เสียชีวิตในกรณีไร้ญาติ
นพ.อภิวัฒน์ ระบุว่า ข่าวที่เผยแพร่เรื่องศพหายกว่า 10 ศพ นั้น เป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อน ทางโรงพยาบาลมีเอกสารหลักฐานครบทุกศพ และสามารถระบุตัวตนได้ทั้งหมด ที่ผ่านมาโรงพยาบาลต้อง “เร่งระบายร่างผู้เสียชีวิต” ออกจากห้องเย็นเนื่องจากมีความจุจำกัด มีตู้เก็บศพ 6 ตู้ ใช้งานได้ดีเพียง 4 ตู้ และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยทุกวัน จึงจำเป็นต้องส่งศพไปเก็บยังมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด เพื่อความรวดเร็วในการบริหารจัดการ
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตจากบ้านประจวบโชคในรอบ 3 เดือน มีทั้งหมด 12 ศพ เป็นศพไร้ญาติ 9 ราย และมีญาติ 3 ราย โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีญาติรายใดมาติดต่อขอรับศพ โรงพยาบาลยืนยันว่าทุกขั้นตอนมีเอกสารครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ทุกศพ
นพ.อภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลไม่เคยรับทราบเรื่อง MOU ระหว่างบ้านประจวบโชคกับมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน และไม่ได้มีส่วนร่วมลงนามในข้อตกลงใด ๆ หากในอนาคตต้องการแก้ปัญหาเรื่องการประสานงาน อาจต้องทำ MOU ร่วมกับทั้งสองมูลนิธิให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยถึงรายละเอียดอีกครั้ง
ด้าน นายนิพนธ์ สุวรรณนาวา ประธานมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน กล่าวว่า ปกติกู้ภัยแต่ละมูลนิธิจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตน ไม่ควรข้ามเขตกัน ซึ่งที่ผ่านมากู้ภัยรับศพจากบ้านประจวบโชคเพื่อส่งศพมาให้โรงพยาบาลชันสูตร แต่ในรอบสามเดือนที่ผ่านมา โรงพยาบาลกลับประสานให้ สว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอดไปรับแทน โดยไม่แจ้งให้มูลนิธิสว่างประจวบฯ ทราบ ทำให้เกิดความสงสัยถึงเหตุผลในการทำดังกล่าว
นายนิพนธ์ระบุว่า ทางมูลนิธิของตนมีเอกสารส่งศพครบทุกขั้นตอน และเก็บศพไว้ได้ถึง 5 ปี หากไม่มีญาติมาติดต่อจึงดำเนินการฝังตามระเบียบ พร้อมย้ำว่า เพราะมีญาติมาตามหา แต่ไม่พบศพที่สว่างประจวบ หลังจากนี้จะตรวจสอบว่ามีทั้งหมดกี่ศพกันแน่ที่ไม่ได้ฝังที่ประจวบ และจำเป็นต้องแจ้งความไว้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของมูลนิธิ
ขณะที่ นายเล็ก แซ่เฮง หัวหน้าหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน สามร้อยยอด เผยว่า โรงพยาบาลประจวบฯ ประสานให้ช่วยรับศพไปเก็บชั่วคราว เนื่องจาก “ตู้แช่เต็ม” ปัจจุบันเก็บไว้รวม 12 ร่าง และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน ยืนยันตรวจสอบได้ทุกศพ พร้อมระบุว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่า “ข้ามเขต” ไม่เกี่ยวกับการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1669 แต่เป็นการรับศพที่สามารถประสานตรงกับโรงพยาบาลได้ตามปกติ
นายเล็กย้ำว่า “หากมูลนิธิสว่างประจวบฯ ต้องการรับศพคืนทั้ง 12 ร่าง ก็ยินดีให้ แต่ขอให้แก้ข่าวให้ถูกต้อง เพราะกรณีที่กล่าวหาว่าศพหายหรือค้าศพนั้น สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างมาก และที่สำคัญจะต้องมาขอโทษผมและมูลนิธิสว่างเมธีฯ เสียก่อน แต่หากญาติติดต่อยินดีส่งมอบทันที”
ด้าน น.ส.ณัฐธิดา เจียมสกุล เมธี 117 ระบุว่า ทุกศพถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมระบุพิกัดการเก็บอย่างละเอียด สามารถตรวจสอบได้ทันที หากมีญาติมาติดต่อ
ทั้งนี้ ประเด็นที่มีเพจข่าวบางแห่งพาดพิงว่ามูลนิธิอาจเกี่ยวข้องกับ “การค้าศพหรือค้าอวัยวะ” นั้น มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานยืนยันพร้อมเปิดให้ตรวจสอบ และขอความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อนดังกล่าว เนื่องจากบั่นทอนกำลังใจในการทำงานและเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสุสานเพิ่มมากขึ้น เพราะกลัวจะมีคนมากลั่นแกล้ง.