เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำ จาก 2,300 ลบ.ม. เป็น 2,400 เตือนท้ายเขื่อน รับมือน้ำขึ้น 30 ซม.

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พบว่า น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อน บริเวณจุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบน ล่าสุดวัดได้ 2,765 ลบ.ม./วิาที โดยระดับน้ำเหนือยกตัวขึ้น 46 ซม.ในรอบ 24 ชม. วัดได้ 16.80 ม.รทก.

เขื่อนเจ้าพระยาจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 2,300 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่เกณฑ์ 2,400 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับมวลน้ำเหนือระรอกใหม่ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 4 ซม.ใน 24 ชม. วัดได้ 15.47 ม.รทก.

มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน ตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะยกตัวขึ้น 10-30 ซม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า จึงเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนยังไม่ควรย้ายของลงจากที่สูง และควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

โดยภาพรวมล่าสุดที่จุดอพยพหนี้น้ำท่วมทางหลวงชนบท ชัยนาท 3018 คันคลองมหาราช มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 3 ตำบลท้ายเขื่อนคือ ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่บนถนนกว่า 400 ครอบครัว

ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 4,750 คน