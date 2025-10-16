เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำ จาก 2,300 ลบ.ม. เป็น 2,400 เตือนท้ายเขื่อน รับมือน้ำขึ้น 30 ซม.

เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบาย 2,400 ลบ.ม. เตือนท้ายเขื่อนรับมือน้ำขึ้น 30 ซม.
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท พบว่า น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อน บริเวณจุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มกลับมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบน ล่าสุดวัดได้ 2,765 ลบ.ม./วิาที โดยระดับน้ำเหนือยกตัวขึ้น 46 ซม.ในรอบ 24 ชม. วัดได้ 16.80 ม.รทก.
เขื่อนเจ้าพระยาจึงปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 2,300 ลบ.ม./วินาที ขึ้นไปที่เกณฑ์ 2,400 ลบ.ม./วินาที เพื่อรองรับมวลน้ำเหนือระรอกใหม่ โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 4 ซม.ใน 24 ชม. วัดได้ 15.47 ม.รทก.
มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน ตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะยกตัวขึ้น 10-30 ซม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า จึงเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนยังไม่ควรย้ายของลงจากที่สูง และควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
โดยภาพรวมล่าสุดที่จุดอพยพหนี้น้ำท่วมทางหลวงชนบท ชัยนาท 3018 คันคลองมหาราช มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 3 ตำบลท้ายเขื่อนคือ ต.ตลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่บนถนนกว่า 400 ครอบครัว
ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 4,750 คน