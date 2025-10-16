ต่างชาติเมาทำร้ายคนพิการ ถมน้ำลายใส่ตำรวจ ชาวบ้านทนไม่ไหวรุมประชาทัณฑ์
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ( ยังไม่ทราบสัญชาติ ) อยู่ในสภาพ ไม่สวมเสื้อ นุ่งกางเกงยีนส์ขายาว อยู่ในอาการคล้ายมึนเมาอะไรบางอย่าง เดินโซซัดโซเซ อาละวาดด่าทอผู้คน จนสร้างความแตกตื่น เหตุเกิด ย่านสถานบันเทิงชื่อดัง กลางซอยบัวขาวพัทยากลาง ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนจะถูกการ์ดสถานบันเทิงช่วยกันจับตัวไว้ และ มีชาวบ้านไม่พอใจมาช่วยกันรุมประชาทัณฑ์ จนเกิดความชุลมุนวุ่นวาย ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวในย่านดังกล่าว
ต่อมา พ.ต.ท.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.เมืองพัทยา ได้นำกำลัง ตำรวจสายตรวจรุดไปตรวจ เมื่อไปถึง ก็พบชายชาวต่างชาติ ไม่ทราบสัญชาติ อายุประมาณ 30-40 ปี ถูกการ์ดและชาวบ้านช่วยกันจับตัวไว้ พอเจ้าตัวเห็นตำรวจ ก็แสดงอาการโวยวาย ไม่พอใจ พอตำรวจเข้าไปล็อกตัวก็ยังถมน้ำลายใส่ตำรวจ จนตำรวจต้องตัดสินใจควบคุมไปโรงพัก พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา 1. เสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติตนวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่บนถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน 2.ดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่
ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปหาข้อมูล บริเวณจุดเกิดเหตุ แต่เนื่องจาก เป็นช่วงกลางวัน สถานบริการยังไม่เปิดให้บริการ จึงยังไม่ทราบข้อมูลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทราบแต่เพียงว่า มีชาวต่างชาติ มากับผู้หญิงไทย แล้วเกิดทะเลาะกัน เรื่องเงินหาย ก่อนที่ชาวต่างชาติรายนี้จะเกิดอาการคุ้มคลั่ง ตามที่ปรากฏในคลิป
ขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับ พ.ต.ท.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.เมืองพัทยา เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วง 23.50 น. ( วันที่ 15 ตุลาคม ) ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชาวต่างชาติ ไม่รู้ว่าเมาอะไร ได้ก่อเหตุทำร้ายคนพิการชาวไทย โดยผลักคนพิการจนล้มกลิ้ง จนชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ ยกพวกรุมทำประชาทัณฑ์ ชาวต่างชาติรายนี้ ซึ่งหลังรับแจ้ง ตำรวจก็รีบเดินทางไปตรวจสอบทันที โดยใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที เมื่อไปถึงก็พบว่าชาวบ้านได้ควบคุมตัวชาวต่างชาติรายนี้ไว้แล้ว ระหว่างที่พยายามสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ชาวต่างชาติรายนี้ก็เกิดความไม่พอใจ ได้ด่าทอ ขัดขืน แถมยังถมน้ำลายใส่ตำรวจ สุดท้ายตำรวจจึงตัดสินใจจับกุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก ก่อนจะมีการลงบันทึกจับกุมดังกล่าว