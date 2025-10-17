กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตี ยิงปืน-ปาระเบิดกลางซอยแบริ่ง48 ป้าเก็บของเก่า ถูกลูกหลงกระสุนทะลุหัว เจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 02.40 น. วันที่ 17 ตุลาคม พ.ต.ท.สมชาย อินทร์งาม รองผกก.(สอบสวน) สภ.สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ รับแจ้งเหตุหญิงถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในซอยแบริ่ง 48 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จึงพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน และอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุอยู่ภายในซอยดังกล่าว พบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นางทองจันทร์ อายุ 50 ปี อาชีพเก็บของเก่า นอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นถนน มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านซ้าย 1 นัด อาการสาหัส หมดสติและมีเลือดไหลจำนวนมาก เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ ใกล้กันพบรถเข็นเก็บของเก่าของผู้บาดเจ็บจอดอยู่
จากการตรวจสอบบริเวณหน้าปากซอย ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 30 เมตร พบปลอกกระสุนปืนขนาด .380 จำนวน 2 ปลอก และวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดปิงปองตกอยู่ 1 ลูก เจ้าหน้าที่ได้กั้นพื้นที่เกิดเหตุ และประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบเพื่อเก็บกู้ทำลาย
น.ส.ชัชชญา อายุ 20 ปี พยานในที่เกิดเหตุ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันขับไล่กันเข้ามาในซอย มีกลุ่มวัยรุ่นราว 20 คน ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นขับรถวนกลับออกไปทางปากซอย ก่อนจะทราบว่าผู้ที่ถูกยิงคือหญิงเก็บของเก่าที่ถูกลูกหลง วัยรุ่นกลุ่มนี้มักรวมตัวก่อเหตุทะเลาะวิวาทในละแวกนี้อยู่บ่อยครั้ง
ขณะที่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเผยว่า ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงโวยวายและเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่น คาดว่ามีกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมาก เพราะได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันเบิ้ลเครื่องเสียงดัง ก่อนทั้งหมดจะพากันหลบหนีไป
ด้าน นายนฤเบศ แสนกล้า เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า เมื่อไปถึงพบผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้า มีเลือดไหลจำนวนมากจากบาดแผลที่ศีรษะ สอบถามพยานใกล้เคียงทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ไล่ตีกัน และได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1-2 นัด ก่อนจะเงียบลง
เบื้องต้นตำรวจได้ตรวจเก็บหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ เพื่อไล่ติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
