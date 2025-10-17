อุทัยอ่วม! น้ำท่วมต.ท่าซุง รอบที่3 ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก ผักตบชวา-ขยะลอยเกลื่อน หวั่นส่งกลิ่นเหม็น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยัง บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง หลังพบว่ามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้สูงขึ้นจนเข้าท่วมซ้ำรอบที่ 3 แล้ว ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันเว้นกระทั่งพระสงฆ์ ที่วัดปากคลองท่าซุง หรือ วัดสามจีน ที่พบว่า น้ำได้เข้าท่วมอีกครั้งด้วยเช่นกัน
โดยชาวบ้านละแวกดังกล่าว เล่าว่า พระต้องลุยน้ำออกมาบิณฑบาตในช่วงเช้า และนอกจากนี้น้ำยังได้เข้าท่วมสวนกล้วยหอม และสวนผักที่ชาวบ้านไว้ขาย รวมไปถึงนาข้าว ซึ่งคาดว่ามากกว่า 1,000 ไร่เสียหายไปด้วยเช่นกัน
จากการสอบถาม นางสาวกาญจนา อายุ 33 ปี ชาวบ้านที่กำลังเร่งนำผักตบชวานั้นออกจากทางเข้าหมู่บ้าน เพราะขวางทางเรือสัญจร ทำให้เข้าบ้านไม่ได้ เปิดเผยว่า ตอนนี้ชาวบ้านกว่า 200 หลังคาเรือน ที่ส่วนใหญ่มีบ้านเรือนติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ถูกน้ำท่วมมาแล้ว 3 ครั้ง
ส่วนในครั้งนี้ น้ำนั้นเอ่อจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนมา 3 วันแล้ว สาเหตุมาจากน้ำจากทางภาคเหนือยังคงไหลระบายลงสู่แม่น้ำดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะยังคงเกิดฝนตกหนัก ซึ่งตำบลท่าซุงนั้นเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท น้ำจึงเข้าท่วมอีกละลอก ซึ่งระดับน้ำนั้นสูงกว่า 70 เซนติเมตร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็นำของลงมาจากที่สูงแล้วเพราะคิดว่าคงไม่ท่วมอีกแล้ว เพราะท่วมมาแล้ว 2 ครั้งและไม่คิดว่าครั้งที่ 3 นี้ น้ำนั้นจะเข้าท่วมเร็วและระดับน้ำสูงกว่าครั้งที่ผ่านมา ซ้ำยังมีขยะที่ลอยมาอย่างเช่น ถุงพลาสติก และ ขวดน้ำ ทำให้ชาวบ้านหวั่นว่าน้ำนั้นจะเกิดเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นหากท่วมขังนานกว่านี้
ด้าน ชาวบ้านที่บ้านหนองปลามันนั้น ก็ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกจากบ้านกันอีกครั้งด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านที่กำลังนำเรือออกจากบ้านเพื่อที่จะออกไปซื้ออาหารแห้งไปบ้านเพื่อกักตุนไว้ เล่าว่า ไม่คิดว่าจะเข้าท่วมซ้ำอีกแบบนี้ จึงทำให้ข้าวของในบ้าน อย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องขนให้พ้นน้ำอีกครั้ง ซึ่งก็มีที่ขนไม่ทัน อย่างเช่น เครื่องครัว ซึ่งผู้ที่มีรถยนต์และรถไถเพื่อการเกษตร ก็ต้องนำมาจอดที่บนถนน เพื่อป้องกันการเสียหาย แต่หากน้ำนั้นสูงขึ้นและเกิดท่วมถนนขึ้นมาก็ต้องลำบากหาที่จอดกันใหม่
ทั้งนี้ทาง อบต.ท่าซุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจะได้เยียวยาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้ง