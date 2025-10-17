แสนเสียดาย สนามกีฬา นครพนม ทรุดโทรม หญ้าขึ้น-ลู่พัง ปล่อยทิ้งร้าง 2 ปี ไม่มีงบซ่อม

แสนเสียดาย สนามกีฬา นครพนม ทรุดโทรม ต้องปล่อยทิ้งร้าง 2 ปี ไม่มีงบซ่อม
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม ภายหลังมีชาวบ้าน ลูกหลานเยาวชน แจ้งปัญหา เกี่ยวกับสนามกีฬาฟุตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม ปล่อยทิ้งร้าง ชำรุดเสียหาย มานานกว่า 2 ปี ทั้งที่เคยเป็นสนามกีฬาฟุตบอลมาตรฐานที่สุดของ จ.นครพนม ปัจจุบันกับเป็นสนามกีฬาฟุตบอล ที่ทรุดโทรมเสียหายที่สุด
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สนามกีฬาฟุตบอล ดังกล่าวก่อสร้างบนพื้นที่ หลาย 10 ไร่ ในเขตสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม อยู่ในพื้นที่ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม สภาพส่วนใหญ่ขาดการดูแล ปล่อยให้มีหญ้าขึ้นรกร้าง ส่วนพื้นที่สนามฟุตบอลไม่ได้รับการดูแลพัฒนา รวมถึงลู่วิ่งยาง มีสภาพเสียหายหลุดล่อน ไม่สามารถใช้งานได้ ต้องปล่อยทิ้งร้าง มานานกว่า 2 ปี เสียดายงบประมาณก่อสร้าง เกือบ 100 ล้านบาท เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนงบประมาณ บำรุงรักษา พัฒนาซ่อมแซม แต่ไม่มีคนในแวดวงกีฬา รวมถึง นายกสมาคมมกีฬาจังหวัดนครพนม ไม่สนใจผลักดัน เร่งรัดหน่วยงานหางบประมาณ มาพัฒนาแก้ไข
นายชาญศิลป์ พุทธศาวงษ์ เจ้าหน้าที่ดูแลสนามกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม เปิดเผยว่า ยอมรับว่าสนามกีฬาดังกล่าวก่อสร้างมานานกว่า 10 ปี เคยเป็นสนามกีฬาฟุตบอล ลู่วิ่ง ที่มีความมาตรฐานมากที่สุดของ นครพนม จัดกีฬามาแล้วหลายครั้ง แต่ในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา เกิดปัญหาทรุดโทรมเสื่อมสภาพ เพราะขาดงบประมาณมาดูแลบำรุงรักษา ไม่สามารถใช้งานได้ โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.นครพนม ได้เสนอของบประมาณ ไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นงบประมาณซ่อมแซม รวม 15 ล้านบาท แต่ถูกปัดตกทุกปี ทั้งที่ขอต่อเนื่องมานานถึง 5 ปี ทำให้รอความหวังทุกปี
“ยืนยันผลกระทบจากปัญหาสนามกีฬาทรุดโทรมใช้งานไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการสร้างโอกาสด้านการกีฬาต่อเยาวชน ลูกหลานในพื้นที่แน่นอน เพราะเป็นสนามกีฬาหลักของ จ.นครพนม ฝากผู้มีอำนาจช่วยกันหาทางผลักดันงบประมาณมาบำรุงแก้ไข เพื่อประโยชน์ด้านการกีฬาของ นครพนม ในอนาคต” นายชาญศิลป์ กล่าว