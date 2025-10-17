สาวโทรเรียกรถพยาบาล ให้มารับแฟนหนุ่มหลับ 5 วัน ไม่ตื่น จนท.ไปถึงผงะ กลิ่นศพคลุ้งทั้งบ้าน
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตมาหลายวันอยู่ในบ้านพักเลขที่ 117/29 หมู่ 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านพัก 2 ชั้น พบศพ นายคณากร อายุ 38 ปี นอนเสียชีวิตอยู่กับพื้นภายในบ้าน สวมเพียงกางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียว ไม่สวมเสื้อ สภาพศพบวมอืด ส่งกลิ่นคละคลุ้งออกมานอกบ้าน โดยมี น.ส.ภาณุพร อายุ 40 ปี แฟนสาวผู้ตายยืนรอให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากการสอบถาม น.ส.ภาณุพร แฟนสาวผู้ตาย ให้การวกวนไปมาเหมือนคนมีอาการทางประสาท กล่าวว่า ตนกับแฟนหนุ่มอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้มานานหลายปี โดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของแฟนหนุ่ม เมื่อเช้านี้ตนเห็นว่าแฟนหนุ่มนอนหลับไม่ตื่นมา 5 วันแล้ว ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร ตนจึงตัดสินใจโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้มารับแฟนหนุ่มไปรักษา เพราะตนไม่กล้าปลุกเขาเอง ซึ่งช่วงที่แฟนของตนหลับไป ตนรู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าในบ้าน แต่ก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากที่ไหน
ด้านเพื่อนบ้านในซอยกล่าวว่า ทั้งสองคนอาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้มานานหลายสิบปีแล้ว ซึ่งเป็นบ้านของทางฝ่ายชาย แต่เนื่องจากทั้งสองคนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนทำให้เพี้ยนๆ ไป และมักอาละวาดโวยวายเสียงดังจนไม่มีใครกล้ายุ่ง และยังเคยจะก่อเหตุเผาบ้านหลังนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ชาวบ้านช่วยดับไฟไว้ได้
ปัจจุบันทั้งสองคนต้องไปรับยาระงับประสาทจากโรงพยาบาลมากินประจำ แต่ก็ยังคงเสพยาเสพติดอยู่ด้วยกันทั้งคู่ จึงไม่มีใครทราบว่าฝ่ายชายเสียชีวิตเพราะอะไรหรือมีโรคประจำตัวอะไร เพราะไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วย ขนาดครอบครัวทางฝ่ายชายยังตัดขาด ทิ้งให้อยู่ตามลำพังที่บ้านหลังนี้
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและถ่ายภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน โดยจะนำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อรอผลชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป