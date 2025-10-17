ออกโรงเตือน! แบกถังก๊าซหุงต้ม ไปเติมก๊าซ LPG ที่ปั๊ม ระวังอันตราย มีความผิดโทษถึงจำคุก
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายสิรเศรษฐ์ ภัทรกิตติรัชต์ ผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซ LPG จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงาน ควรคุมเข้มบังคับใช้กฎหมาย พร้อมแจ้งเตือนประชาชน หลังจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดร้อยเอ็ด นำถังก๊าซหุงต้มไปเติมก๊าซ LPG ที่ปั๊มก๊าซมากขึ้น หลังจากปัจจุบันก๊าซหุงต้มได้ปรับราคาเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้มีรายได้น้อยประสบปัญหา ไม่มีเงินเพียงพอในการซื้อก๊าซหุงต้มเต็มถังจากร้านจำหน่ายก๊าซ ส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยหันไปเติมก๊าซหุงต้มภายในสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แทน
นายสิรเศรษฐ์กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดร้อยเอ็ด มีประชาชนนำถังก๊าซหุงต้มไปเติมที่ปั๊มแก๊ส LPG เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายและผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ และก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการระเบิด เพราะถังก๊าซหุงต้มไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการเติมที่ปั๊ม ถังก๊าซหุงต้มอาจมีสภาพชำรุดหรือไม่ได้รับการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามมาตรฐานกำหนด เมื่อนำไปเติมที่ปั๊มอาจเกิดอันตรายได้ ควรเติมแก๊สจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องเท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
สำหรับการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย ที่ระบุว่า “ไม่ให้มีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ภายในสถานีบริการ” โดยบริเวณตู้จ่ายต้องมีป้ายข้อความว่า ห้ามบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ลงในถังก๊าซหุงต้ม หากฝ่าฝืนมีความผิด จะมีโทษตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 2542 มาตรา 66 ที่กำหนดว่า ผู้ใดประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสิรเศรษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายแล้ว ยังก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานีบริการอีกด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมธุรกิจพลังงาน ต้องดำเนินการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ทำผิดกฎหมายโดยเร่งด่วน