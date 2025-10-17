รฟม.เดินหน้า ‘รถไฟสายสีส้ม โคราช’ รพ.เทพรัตน์-สถานีร่วมจอหอ 1.1 หมื่นล้าน คาดเปิดใช้ปี’75

‘รฟม.’ ลุยศึกษาเส้นทาง ‘รถไฟสายสีส้ม’ งบ 1.1 หมื่นล้าน ไทม์ไลน์ปี 2575 เปิดใช้บริการ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายประพจน์ ธรรมประทีป อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา อ.เมือง เขต 4 ในฐานะตัวแทนภาคประชาชนชาวโคราช ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับนายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พร้อมคณะทำงานได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนิน โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีส้ม ช่วงโรงพยาบาลเทพรัตน์-สถานีร่วมจอหอ พร้อมขอข้อมูล คำแนะนำและความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในพื้นที่ในการสำรวจศึกษาแนวเส้นทางโครงการ
นายสาโรจน์เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางโครงการ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย เป้าหมายมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างยั่งยืน รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคต
นายกิตติศักดิ์เผยว่า โครงการนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพื่อรองรับความเจริญของโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ M6 ถนนวงแหวนรอบเมือง ท่าเรือบก จำเป็นต้องมีขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและสอดรับกัน
“ขอบคุณ รฟม.ที่สนับสนุนงบพัฒนาความเจริญให้กับเมืองโคราชอย่างยั่งยืน ทางจังหวัดยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น” นายกิตติศักดิ์ระบุ
ด้านนายประพจน์กล่าวว่า ประโยชน์ที่ได้รับมีหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม คนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและลดการเกิดอุบัติเหตุ
ทั้งนี้ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีส้ม ช่วงโรงพยาบาลเทพรัตน์-สถานีร่วมจอหอ มีระยะทาง 18.9 กิโลเมตร ประกอบด้วย 1.สถานีโรงพยาบาล เทพรัตน์ (จุดเริ่มต้น) 2.สถานีตลาดเทิดไท 3.สถานีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 4.สถานีตลาดเซฟวัน 5.สถานีสามแยกปักธงชัย 6.สถานีโรงแรมสีมาธานี 7.สถานีชุมชนมิตรภาพซอย 8 8.สถานีซิตี้ลิงค์ 9.สถานีกิ่งสวายเรียง 10.สถานีเดอะมอลล์ 11.สถานีวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 12.สถานีร่วมศูนย์การค้าเทอมินอล 21 13.สถานีโรงเรียนเมืองนครราชสีมา 14.สถานีโรงเรียนสุรนารีวิทยา 15.สถานีร่วมทางแยกประตูน้ำ 16.สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 17.สถานีมหาวิทยาลัยราชมงคล (มทร.) อีสาน 18.สถานีไนท์บ้านเกาะ 19.สถานีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านเกาะ 20.สถานีร่วมจอหอ (จุดสิ้นสุดโครงการ)
งบลงทุน 11,650 ล้านบาท ไทม์ไลน์ ปี 2568 รฟม.ดำเนินการจ้างบริษัท โชติจินดา จำกัด (กลุ่มที่ปรึกษา NMOC) งบดำเนินการ 89 ล้านบาท ขอบเขตงาน ประกอบด้วย 1.งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกแบบ จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการและทำหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 (ศึกษา PPP) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นเอกชนที่ชนะการประมูลดำเนินการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้ง งานระบบรถไฟฟ้าและทดลองเดินรถเดือนกุมภาพันธ์ 2572 คาดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการประมาณปี 2575