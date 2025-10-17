ชาวบ้านผวา! บุกจับพ่อค้าร้านชำ พี้กัญชาเมาเพี้ยน ถือดาบยาวไล่ฟันลูกค้า
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า มีพ่อค้าร้านของชำคลุ้มคลั่งถือมีดไล่ฟันและระรานชาวบ้านไปทั่ว โดยร้านของชำดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนน ปากซอยทุ่งกลมตาลหมัน 14 หมู่ 14 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงมอบหมายปลัดฝ่ายความมั่นคงนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดง พร้อมประสานตำรวจ สภ.หนองปรือ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินทางไปถึงร้านขายของชำ พ่อค้าขายของชำรายนี้ ทราบชื่อว่า นายเอกราช (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบวิ่งหนีเข้าไปในห้องนอน แล้วขังตัวเองไว้ บางช่วงก็มีการตะโกนสวนกลับมาว่า “ผมทำผิดอะไร” เจ้าหน้าที่พยายามไกล่เกลี่ยให้ออกมาพูดคุย เจ้าตัวก็ไม่ยอม โดยมีการพูดคุยเจรจากันนานกว่าครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจบุกเข้าชาร์จตัวได้สำเร็จ
ตรวจสอบภายในร้าน พบมีดดาบยาว 1 เมตร 1 เล่ม กระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 ซองบรรจุกระสุนปืนลูกซองแบบสายคาดหน้าอก จำนวน 25 นัด กัญชาห่อใหญ่และอุปกรณ์การเสพเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับควบคุมตัวนายเอกราชไปยังโรงพัก สภ.หนองปรือ
ทั้งนี้จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ทนพฤติกรรมของพ่อค้าร้านขายของชำรายนี้ไม่ไหว เนื่องจากมีพฤติกรรมค่อนข้างป่าเถื่อน ชอบถือมีด (ที่ตำรวจยึดได้) ไล่ฟันชาวบ้าน บางวันก็จะสะพายสายบรรจุกระสุนลูกซองคาดไว้ที่หน้าอก เดินระรานข่มขู่ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวไปทั่ว จนไม่มีใครกล้าเข้าไปซื้อของ แม้กระทั่งลูกค้าที่เข้าไปซื้อของก็ยังถูกไล่ฟัน จนลูกค้าวิ่งหนีแตกกระเจิง สุดท้ายทนไม่ไหว จึงมีการร้องเรียนไปที่อำเภอ เพื่อมาทำการจับกุมดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่มีการควบคุมตัวนายเอกราช เจ้าตัวกลับไม่มีท่าทีสลด พร้อมกับอ้างเหตุผลว่า สิ่งที่ตัวเองทำลงไป เพราะต้องการทำตามความฝันของตัวเอง คือการได้เป็น “กำนัน”
