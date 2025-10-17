พม่ารบกะเหรี่ยง กระสุนปืนใหญ่ลงเขตไทย บ้านประชาชนเสียหาย 9 หลัง
เมื่อเวลา04.30 น. วันที่ 17 ตุลาคม 68 การสู้รบกันระหว่างทหารเมียนมากับ ฝ่ายต่อต้านที่มีทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยู. ที่บริเวณบ้านมินลาปั่น อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ด้านตรงข้ามฝั่งไทย บ้านห้วยมหาวงก์ หมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ส่งผลทำให้มีกระสุนปืนเล็กยาว และปืนขนาด ปก. ขนาด 12.7 มม. ข้ามเข้ามาตกฝั่งไทยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทำให้บ้านเรือนราษฎรชาวไทยได้รับความเสียหาย (เสียหายเล็กน้อยหลังคาบ้านทะลุ) จำนวน 2 ราย
ต่อมาการสู้รบรุนแรงมากขึ้น มีกระสุนข้ามมาตกบริเวณบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 9 หลังคาเรือน. หมู่ที่ 9 จำนวน 6 หลัง และหมู่ที่ 2 จำนวน 2 หลังคา และหมู่ที่ 4 จำนวน 1 หลังคา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเกิดเหตุ ราษฎรไทยได้หนีออกจากหมู่บ้านบางส่วน ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร เข้าไปตึงแนวชายแดน และแจ้งเตือนไปยังฝั่งเมียนมา
ทั้งนี้การสู้รบเกิดขึ้นมา 2 วัน แล้ว โดยฝ่ายทหารเมียนมาต้องการเข้ายึดพื้นที่คืนจากฝ่ายกะเหรี่ยง