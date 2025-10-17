นายกแป้น ประกาศอุดฟันหลอป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ เน้นบริหารจัดการภัยพิบัติครอบคลุม 4 มิติ 

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกาศความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ บริหารจัดการภัยพิบัติครอบคลุม 4 มิติ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมนี้ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ถอดบทเรียนจากการประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการภัยพิบัติให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การป้องกัน การบรรเทา การเตรียมพร้อมและการฟื้นฟู โดยเน้นการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และแผนปฏิบัติการให้พร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้มาตรการเชิงรุกเน้นการเตรียมพร้อมทุกด้าน
โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยได้เร่งรื้อลอกคูคลองทางระบายน้ำทุกสายในเขตเทศบาล รวมถึงคลองแม่เรียน คลองสามสิบเมตร และคลองเตย พร้อมรื้อสิ่งกีดขวางในท่อระบายน้ำ ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำ 27 สถานี และพร่องน้ำแก้มลิงทั้ง 8 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณน้ำ นอกจากนั้น ช่วงหน้าฝน เทศบาลนครหาดใหญ่จัดให้มีห้องหน่วยประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ผ่านช่องทางการสื่อสารทางตรงและออนไลน์
ด้านมาตรการป้องกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดที่เป็นพื้นที่รับน้ำ ได้แก่ บริเวณริมคลองอู่ตะเภาตรงข้ามตลาดยรรยงค์ ข้างวัดปลักกริม บริเวณจันทร์วิโรจน์ จันทร์นิเวศน์ และบริเวณสะพานคลอง ร.๑ ซึ่งเป็นจุดที่น้ำอาจบ่าเข้ามาในพื้นที่เมือง โดยจะเร่งดำเนินการสร้างกำแพงอุดช่องว่างร่วมกับชลประทาน พร้อมประสานงานกับเทศบาลข้างเคียง เพื่อดูแลการรับน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำ เช่น นาหม่อมคลองแห และคลองอู่ตะเภา ให้ไหลผ่านเข้าสู่เมืองหาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมว่า หาดใหญ่ไม่สามารถ รอให้ภัยมาถึงก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาได้อีกต่อไป การเตรียมพร้อมคือหัวใจสำคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขจุดฟันหลอซึ่งครั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูฝน เพื่อป้องกันไม่ให้เมืองต้องเผชิญสถานการณ์เดิมซ้ำอีก
ทั้งยังเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านทั้งวัสดุ อุปกรณ์ รถ เรือ คนและสถานที่ โดยสั่งการให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง รวมถึงจัดเตรียมถุงและกระสอบทรายให้พร้อม , เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ และเตรียมจุดอพยพ สถานที่อพยพ รวม 10 แห่ง รองรับได้ 15,170 คน , บ้านพี่เลี้ยงรวม 4 เขต กว่า 80 หลัง รองรับได้ 1,728 คน , สถานที่จอดรถ รวม 21 แห่ง รองรับได้ 6,742 คัน (รถยนต์ 3,537 คัน รถจักรยานยนต์ 3,205 คัน) รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง ปัจจุบันมี 230 ราย และหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที