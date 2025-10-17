ชาวบ้านรุมจับ ชายอิสราเอล นวดเสร็จ 1 ชั่วโมง ขอเงินคืนไม่ได้ ฉกซองผ้าป่าหนี

วงจรปิดจับภาพ หนุ่มอิสราเอล เข้าไปนวดแผนไทยไม่พอใจขอเงินคืน แต่ร้านไม่คืน ก่อเหตุหยิบซองผ้าป่าเดินหนี ชาวบ้านช่วยกันตะครุบตัวทัน
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ตำรวจพัทยา ได้รับแจ้งจากวินจยย.รับจ้างหน้าปากซอย 6 พัทยาพัทยาสาย2 ช่วยกันไล่จับโจรขโมยซองผ้าป่า ขณะกำลังเดินหลบหนีอยู่บริเวณชอย 5 ถนนเลียบชายหาดพัทยาก่อนคุมตัว
จากการเข้าจับกุมในครั้งพบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นชาวต่างชาติ สร้างความตกใจให้แก่ผู้คนที่ช่วยกันจับเป็นอย่างมาก ก่อนทำการค้นตามตัวพบว่า มีซองผ้าป่าของวัดถ้ำผาทอง ม.8 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยเจออยู่ในกระเป๋ากางเกง ก่อนโทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาคุมตัวต่างชาติไปดำเนินการต่อ
ต่อมา นางน้อย (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี หมอนวดเล่าว่า ต่างชาติเข้ามาใช้บริการนวดแผนไทยที่ร้านจึงให้บริการตามปกติหลังจากให้บริการเสร็จแล้วก่อนที่ต่างชาติจะเดินเข้ามาบอกว่าขอเงินค่านวดคืนจำนวน 300 บาท ตนจึงบอกไปว่าจะคืนได้ยังไงในเมื่อนวดกันครบ 1 ชั่วโมงแล้ว ตนจึงบอกว่าไม่สามารถคืนได้แต่ต่างชาติก็ไม่ยอม จะขอเงินคืนอย่างเดียว
ก่อนจะเข้ามาก่อเหตุหยิบซองผ้าป่าที่วางไว้หน้าเคาน์เตอร์ที่ทางร้านเตรียมส่งวันที่ 20 ที่จะถึงก่อนก่อนรีบเดินหลบไปอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงรีบวิ่งตามและขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงก่อนจะมีกลุ่มวินจยย.เข้ามาช่วยกันจับตัวส่งตำรวจได้สำเร็จ
เบื้องต้นจากการคุมตัวชาวต่างชาติมาสอบสวนทราบว่าชื่อ Mr.BAR BIGGER อาย 34 ปี สัญชาติ อิสราเอล โดยให้การอ้างว่าซองที่ตนหยิบมานั้นไม่รู้ว่าด้านในมีเงิน ทำไปเพราะโมโห ที่ขอเงินคืนและทางร้านไม่คืนก่อนจะเข้าไปหยิบซองผ้าป่าและเดินหนีมาดังกล่าว
จากการสอบสวนอย่างละเอียด ด้านเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของชาวต่างชาติจึงได้คุมไว้สอบสวนไว้สอบสวนพร้อมส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป