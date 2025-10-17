ลุงโคราช ฝันเห็น ‘งู’ พ่อค้าช่วยตีเลข เหมาค้างแผง ถูกรางวัลที่ 1 รับเละ 12 ล้าน!!

ลุงโคราช ฝันเห็น ‘งู’ พ่อค้าช่วยตีเลข เหมาค้างแผง 2 ใบ ถูกรางวัลที่ 1 รับเละ 12 ล้าน!!
กรณีผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “แบน พีระพัฒน์ กุลสมบัติ” ได้โพสต์เรื่องราวของลุงกับป้าชาวโคราชที่โชคดีถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยในโพสต์ได้ระบุเอาไว้ว่า “12 ล้านอยู่พุดซาเด้อ แผงนี้จ้า ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ เจ้าของอนุญาตให้โพสต์ได้จ้า น้าสมน้าเพ็ญ” โดยในโพสต์นั้นเป็นภาพลุงสมกับป้าเพ็ญนั้นถือล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 ในมือขณะเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองนครราชสีมา และยังมีรูปล็อตเตอรี่ที่อยู่บนแผงก่อนที่ลุงสมจะมาซื้อไป
ล่าสุด วันนี้ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของลุงสมกับป้าเพ็ญที่ ตำบลพุทซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่า ลุงสมกับป้าเพ็ญนั้นไม่อยู่ที่บ้าน สอบถามจากเพื่อนบ้านทราบว่าทั้ง 2 คน นั้นเดินทางไปกรุงเทพฯ คาดว่าน่าจะไปขึ้นเงินที่กองสลาก
ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อไปยัง เจ้าของแผงล็อตเตอรี่ที่ลุงสมไปซื้อ โดย นายพีระพัฒน์ เจ้าของร้านล็อตเตอรี่และเป็นเจ้าของโพสต์นั้นได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่า เมื่อวานนี้(16 ต.ค.68) เวลาประมาณ 10.00 น.ทางลุงสมนั้นได้เดินมาซื้อล็อตเตอรี่ที่ร้าน ซึ่งลุงสมนั้นเป็นลูกค้าประจำของทางร้าน โดยตอนที่มาถึงร้านลุงสมก็เล่าให้ฟังว่า “เมื่อคืนฝันเห็นงู” ตนกับภรรยาก็เลยแนะนำลุงสมไปว่าการฝันเห็นงูนั้นให้ตีเป็นเลข 9 ลุงสมก็เลยเลือกดูล็อตเตอรี่ที่อยู่ในแผง แต่เนื่องจากเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนการประกาศรางวัลทำให้ล็อตเตอรี่ที่อยู่ในแผงนั้นเหลือน้อย โดยเหลือใบที่มีเลข 9 นั้นเหลืออยู่ 3 ชุด ๆ ละ 2 ใบ ทางลุงสมจึงเหมาไปทั้งหมดก่อนที่จะถูกรางวัลที่ 1 รับเงินไปทั้งหมด 12 ล้านบาท
ขณะที่ ทางด้านอำเภอห้วยแถลงนั้นก็พบว่ามีผู้โชคดีเช่นกันที่ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1 โดยผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 นั้นเป็น สาวจากอำเภอห้วยแถลง เป็นเจ้าหน้าที่ใน รพ.ห้วยแถลง ซึ่งถูกรางวัลที่ 1 ทั้งหมด 2 ใบรับไปอีก 12 ล้านบาท รวมทั้ง 2 ราย ทั้งหมด 24 ล้านบาท