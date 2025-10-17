อยุธยา น้ำท่วมสูงอีก หลังเขื่อนเจ้าพระเพิ่มระบายเป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที กระทบชาวบ้าน5.1 หมื่นครัว เสนาหนักสุด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำ ลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน จากอัตรา 2,300 เป็น 2,400 ลบ.ม./วินาที มวลน้ำจำนวนมากที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆที่รับน้ำแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพรยา กลับมารปริมาณเพิ่มสูง ระดับน้ำที่ก่อนหน้าที่ลดระดับลงไป ประมาณ 10-15 ซม. กลับมาเพิ่มสูงอีกครั้ง
พื้นที่น้ำท่วมขยายวงกว้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว 12 อำเภอ 150 ตำบล 907 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 51,235 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเสนา ,อำเภอผักไห่,อำเภอบาล,อำเภอบางไทร,อำเภอพระนครศรีอยุธยา,อำเภอบางปะอิน,อำเภอมหาราช,อำเภอบางปะหัน,อำเภอบ้านแพรก,อำเภอท่าเรือ,อำเภอนครหลวง และ อำเภอบางซ้าย โดยเฉพาะพื้นที่หนักสุดในตอนนี้ได้แก่ อำเภอเสนา กระทบ 17 ตำบล 135 หมู่บ้าน 10,784 ครัวเรือน
ชาวบ้าน ในพื้นที่ของอำเภอเสนา กล่าวว่า ตอนนี้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่กลับมาท่วมสูงอีกครั้ง หลังจากค่อยๆลดลงไปเมื่อช่วง 2-3 วันที่เขื่อนเจ้าพรยาปรับลดการระบายลงไป แล้วกลับมาแจ้งเพิ่มการระบาย อีกครั้ง ซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับสภาพน้ำท่วมนี้น่าจะเป็นเวลานานถึง 4 เดือน และกว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติต้องใช้เวลาอีก1 เดือน