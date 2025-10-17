ด่วน! คนร้ายลอบยิง ‘ปลัด อบต.เขาตูม’ เสียชีวิต ขณะขับรถกลับจากละหมาด

ด่วน! คนร้ายก่อเหตุ ยิง ปลัด อบต.เขาตูม เสียชีวิต ขณะขับรถกลับจากการทำละหมาดวันศุกร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ หาหลักฐานจับตัวคนร้าย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิง นายมูหามัดนูร อาแว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต บริเวณใกล้มัสยิดบ้านเกาะบาตอ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โดยเหตุเกิดขณะ นายมูหามัดนูร เดินทางกลับจากการละหมาดวันศุกร์ โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
