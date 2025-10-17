หลานสุดทน! น้าป่วยจิต เอะอะโวยวาย ทุบทำลายบ้าน จะเข้าทำร้ายแม่ ชักปืนรัวยิงดับกลางถนน
เมื่อเวลาประมาณ 09.50 น. เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ร.ต.อ.ศราวุธ สุนทรชัย พนักงาน(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย ได้รับแจ้งมีเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตที่กลางถนนภายในซอยสมบูรณ์ ชุมชนสามัคคี ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย จึงได้รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่กู้ภัย เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนองคาย และแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองคาย ร่วมออกตรวจที่เกิดเหตุ โดยมี พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย , พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย พร้อม รอง ผบก.หนองคาย , รอง ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ร่วมลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุด้วย
ที่เกิดเหตุพบศพชายทราบชื่อภายหลังคือ นายเทพวรรณ หรือหน่อย อายุ 53 ปี ชาวบ้านสามัคคี ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย สภาพศพนอนหงายอยู่กลางถนน มีเลือดไหลออกที่ปากและจมูกเป็นจำนวนมาก ใกล้กันพบหมวก และรถจักรยานสีแดงจอดตั้งขาตั้งอยู่
จากการชันสูตรพลิกศพ พบว่ามีรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณลำตัว 3 รอย ที่ไหล่ซ้าย 1 รอย และแขนซ้ายอีก 1 รอย แต่ไม่พบปลอกกระสุน พบเพียงหัวกระสุนในกระเป๋าสะพายของผู้ตาย ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหัวกระสุนที่ยิงในครั้งนี้หรือไม่
นายฉวี ที่บ้านอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ บอกว่า ตนซักผ้าอยู่หลังบ้าน ได้ยินเสียงดังติดต่อกัน 3 – 4 ครั้งตนไม่แน่ใจเพราะไม่ได้สนใจ แต่คิดว่าเป็นเสียงเด็กเล่นประทัด จนกระทั่งมีคนตะโกนว่ามีคนถูกยิง ซึ่งตนก็ไม่เห็นคนยิง ได้ยินแต่เสียงเท่านั้น คนที่ตายก็เป็นคนในชุมชนเดียวกัน แต่ตนก็ไม่ได้สนใจ ต่างคนต่างทำมาหากินไม่ได้ไปสุงสิงพูดคุยกัน
ทางด้านนางนิรชาน อดีตประธานชุมชนสามัคคี บอกว่า ผู้ตายเป็นผู้ป่วยจิตเวช ญาติพาไปรักษาตัวหลายครั้ง พอไปรักษาก็ทำตัวดีจนได้กลับบ้าน เมื่อกลับมาก็มีอาการคลุ้มคลั่งเหมือนเดิม ช่วงที่อาการกำเริบก็จะเอะอะโวยวาย ด่าคนไปทั่ว โดยเฉพาะญาติพี่น้องจนหลายคนเอือมระอา
เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนสามัคคี บอกว่า นาน ๆ ผู้ตายจะออกมาอาละวาด โดยเฉพาะวันพระ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาละวาดในบ้านของผู้ตายเองไม่ได้ออกมาอาละวาดนอกบ้าน ส่วนที่คนตายพกมีดไว้กับตัวถึง 2 ด้าม นั้น ตนก็เคยเห็นถือออกมาโชว์อยู่ แต่ไม่เคยเห็นใช้ทำร้ายใคร ชาวบ้านชินกับพฤติกรรมแล้ว
จากสอบถามชาวบ้านและญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุ ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบตัวคนที่ก่อเหตุแล้ว คือนายอภิชาติ หรือโอเล่ อายุ 40 ปี เป็นหลานของผู้ตาย โดยในช่วงเช้าของวันนี้ผู้ตายได้เอะอะโวยวาย มีการทุบทำลายข้าวของภายในบ้าน ทุบทำลายบ้าน จะทำร้ายแม่ของตนเอง ผู้ก่อเหตุจึงได้เข้าไปห้าม แต่ก็ถูกด่าและจะถูกทำร้าย ต่อมาผู้ตายได้ปั่นรถจักร ยานยนต์ออกมาจากบ้าน มาจอดจุดเกิดเหตุนายโอเล่ ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามมา ชาวได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนตามมา เมื่อออกมาดูพบร่างของผู้ตายนอนอยู่กลางถนน จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุ จนสามารถจับกุมตัวได้ใกล้ ๆ บ้านของผู้ก่อเหตุเอง ก่อนจะนำผู้ก่อเหตุพาไปหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ และจะได้นำตัวมาทำการสอบปากคำ และดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป