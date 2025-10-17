เด็กขายถั่วต้ม ถือปืนปลอมเข้าร้าน ขู่ให้คนซื้อ ชาวบ้านเผยพฤติกรรมก้าวร้าว ใช้ถ้อยคำหยาบคาย
วันที่ 17 ตุลาคม จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Annop Kongseng ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ เด็กชายคนหนึ่งเดิน เข้ามาในร้านพร้อมกับถือถุงถั่วต้มเข้ามาในร้านก่อนชักอาวุธปืนและเล็งปากกระบอกปืนไปที่เจ้าของร้าน ก่อนจะมีเสียงไล่ออกจากร้าน พร้อมกับระบุข้อความว่า ’กูสดใสของกูอยู่ดีๆจนกระทั่งเจอไอ้เด็กเปรตนี้‼️‘
รายงานว่าคลิปถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากและโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นพฤติกรรมของเด็กที่มีความก้าวร้าว ใช้คำพูดหยาบคาย ซึ่งแม่ของเด็กได้มีการนำมาปล่อยไว้ตรงริมถนนเพื่อให้เด็กคนดังกล่าว นำถั่วต้มที่แบ่งใส่เป็นถุงๆ นำไปขายให้ลูกค้าตามร้านอาหารและร้านเหล้า พร้อมกับเป็นห่วงว่าสักวันหนึ่งจะโดนลูกค้าและนักท่องเที่ยวสั่งสอน
ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ร้านขายสมุนไพร ทราบชื่อร้าน ’เข้า-รอบ‘ หรือ kao-rob ตั้งอยู่ถนนจันทร์นิเวศน์ 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้พบกับ นายอรรณพ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี เจ้าของร้านขายสมุนไพร พร้อมกับเล่าเหตุการณ์อย่างอารมณ์ขันและมอบกล้องวงจรปิด ก่อนจะพาผู้สื่อข่าวไปหน้าร้านและชี้.จุดที่เด็กได้วิ่งหนีออกจากร้านไปก่อนมีการตะครุบตัวเอาไว้ได้ ซึ่งมีถั่วต้มสองถุงพร้อมกับอาวุธปืนปลอมที่เด็กถือไป
นายอรรณพ เล่าว่า ตอนแรกตนเองนั่งเล่นกีตาร์อยู่กับเพื่อน เพื่อนอยู่หลังประตูกระจกจากนั้นมีเด็กผู้ชายมือซ้ายถือถั่วต้มใส่ถุงมาจากนั้นมือขวาถืออาวุธปืนเดินมาที่ประตู ซึ่งเค้าถือปืนปลอมมาถึงก็เดินเข้ามาจอดเลยแล้วก็พูดว่า ‘ซื้อถั่วต้มผมหน่อย’ พี่เห็นไหมว่าผมถืออะไรมาตอนแรกที่เห็นตนเองถึงกับอึ้งพูดว่า ’อะไรวะ‘ ทีนี้เพื่อนของตนที่นั่งอยู่ก็บอกว่า ’ไม่เอาครับ น้องไปเถอะครับ พี่ไม่เอาครับ ‘ พอพูดจบน้องเค้าไม่ไปและเค้าได้เห็นน้ำโค้กตั้งอยู่ แล้วน้องเค้าพูดว่า ‘พี่ผมอยากกินน้ำโค้ก ขอผมกินหน่อย‘ ซึ่งตอนขอกินพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กก้าวร้าวมาก
เพื่อนของตนได้ไล่ออกไปได้แล้ว‘ ก่อนจะเดินมาเล่นปลากัดและเพื่อนของตนก็ได้ตะโกนไล่ออกไป จากนั้นบอกว่า เดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจ ร้านอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงมาจับด้วย ก่อนจะวิ่งไปด่าไปด้วยหยาบคาย ตอนแรกตนก็จะไม่อะไรแล้ว
เพื่อนของตนวิ่งตามหลังไปพอจับได้เลยถาม’พ่ออยู่ไหน‘ ซึ่งที่ ถามอย่างนั้น เพราะตนอยากรู้ว่ามากับใคร ที่ผ่านมาเด็กคนนี้มาขายถั่วที่ร้านไม่บ่อย แต่โจทย์เค้ามีเยอะ ส่วนมากจะเป็นคนกลางกลางคืนตามร้านอาหารและร้านเหล้าพฤติกรรมแบบนี้อันตรายนะแต่ถ้ามาร้านตน ก็ไม่อะไรเห็นว่าเป็นเด็กจึงอยากฝากแม่เด็ก มีลูกเมื่อพร้อม พฤติกรรมแบบนี้สักวันคงเจ็บตัว