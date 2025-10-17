พรรคกล้าธรรม ติดตามสถานการณ์อุทกภัย-ดินโคลนถล่ม มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช. เกษตรฯ) 2 รัฐมนตรีจากพรรคกล้าธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่วัดผาบ่องใต้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่ม พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
โดยนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบ ภัยพิบัติรวม 7 ระลอก ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2568 จากอิทธิพลของพายุหลายลูก ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ 7 อำเภอ 53 ตำบล 188 หมู่บ้าน รวมกว่า 11,081 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ ด้านความเสียหายทางการเกษตร มีวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า 3.4 ล้านบาท แบ่งเป็นความเสียหายด้านพืช 450 ราย ด้านดินโคลนถล่ม 63 ราย และด้านปศุสัตว์และประมง รวมพื้นที่เสียหายกว่า 1,211 ไร่
ภายหลังรับฟังรายงาน นายอัครา พรหมเผ่า รมว. พม. ได้มอบ ชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ขณะที่นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช. เกษตรฯ ได้มอบ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยหมัก สารเร่งซุปเปอร์ พด. เมล็ดพันธุ์ผัก เวชภัณฑ์ และอาหารสัตว์ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่
นายอัครา พรหมเผ่า รมว. พม. กล่าวว่า ภัยพิบัติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถฟื้นฟูและเยียวยาได้ โดยกระทรวง พม. จะดำเนินงานตามแนวทาง “แก้จากใหญ่เป็นเล็ก” พร้อมนำคณะอธิบดีในสังกัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรง เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
รมว. พม. ยังกล่าวถึงแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะส่งเสริมบทบาทของสภาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาครอบครัว ผู้สูงอายุ และหนี้สิน รวมทั้งจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่ไม่เพียงสร้างความสุข แต่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้และสร้างรายได้ เช่น การฝึกอบรมอาชีพเลี้ยงไหม ย้ำว่า “พม. เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” พร้อมดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่
ด้านนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รมช. เกษตรฯ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งนำปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรเข้าสู่การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและทั่วถึง
ภายหลังภารกิจที่วัดผาบ่องใต้ รัฐมนตรีทั้งสองได้พบปะพูดคุยกับประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ และเยี่ยมชมศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช เพื่อติดตามผลการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและแถลงแนวนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว