ป.ป.ช.สั่งสอบ ขรก.ศาลากลางนครพนม ให้นายทุนเช่าที่ขายของงานไหลเรือไฟทุกปี โกยเงินเข้ากระเป๋า

ป.ป.ช.นครพนม สั่งสอบ จนท.ศาลากลาง ปมธุรกิจแอบแฝง จัดสรรพื้นที่รอบศาลากลางให้นายทุนเช่าขายของงานไหลเรือไฟ โกยเงินปีละหลายล้านบาท เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง หาทางเอาผิด หากพบใช้พื้นที่สาธารณะโกยเงินเข้ากระเป๋า
จากกรณีตัวแทนชาวบ้านร้องเรียนผ่านสื่อ เกี่ยวกับปมธุรกิจแอบแฝง มีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในศาลากลางนครพนมบางกลุ่มฉวยโอกาสใช้พื้นที่สาธารณะรอบศาลากลางจัดสรรพื้นที่เป็นแผงเช่าขายสินค้าในช่วงงานกาชาด ออกพรรษาไหลเรือไฟทุกปี หลังตรวจสอบพบว่ามีการจัดพื้นที่ห้องเช่าประมาณ 400-500 ห้อง เปิดให้เช่าราคา 5,000-10,000 บาทต่อห้อง แล้วแต่ทำเล คาดว่าโกยเงินได้ปีละหลายล้านบาท แต่ไม่มีการชี้แจงค่าใช้จ่าย เพราะมีการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน โก่งราคา นำเงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าส่วนตัว และนำเข้ารัฐบางส่วน
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การจัดสรรพื้นที่เช่าขายของทุกปีไม่มีการประมูล แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนายทุนคนเดิมที่เข้ามาดูแล นำไปปล่อยเช่าช่วงต่อ ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อนายทุน และไม่มีการยืนยันว่าการเก็บค่าห้องเช่า มีใบเสร็จ รับเงินยืนยันค่าเช่าทุกห้อง โดยตัวแทนชาวบ้านต้องการให้มีการตรวจสอบ เพื่อความชัดเจนโปร่งใส หรือหากมีเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เอี่ยวกับนายทุน ต้องมีการดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายนั้น
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายธันยพัฒน์ ประมวลวิทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการเกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง ตามขั้นตอน และพิจารณาตรวจสอบ
หากพบมีการทุจริต หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย จะต้องดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พร้อมป้องปรามไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก