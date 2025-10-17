สลด หญิง 52 เพิ่งกลับจากฟอกไต ถูกรถบรรทุกหลุดโค้ง พุ่งทับร่างดับ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา พ.ต.ท พงษ์ศักดิ์ ปิยเฉลิมชัย สารวัตรสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีอุบัติเหตุบริเวณก่อนถึงทางเข้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่ง สาขาบายพาส ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตร 3-4 ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 204 ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา ด้านขาออกตัวเมือง นครราชสีมา ข้างแผงกั้นจราจรหรือแบริเออร์คอนกรีตแบ่งช่องจราจร พบรถบรรทุก 4 ล้อ สีฟ้า ยี่ห้ออีซูซุ พลิกคว่ำตะแคงข้างทับร่างหญิงไทยทราบชื่อ คือ นางนรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ชาวบ้านหมู่ 9 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา สภาพศพศีรษะมีบาดแผลฉกรรจ์เสียชีวิตคาที่ ห่างออกไปประมาณ 5 เมตร มีรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮฮนด้า รุ่นสกู๊ปปี้ไอ สีดำ ล้มคว่ำอยู่ อาสาสมัครกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา ต้องรอให้รถยกใช้ลวดสลิงดึงซากรถออก เพื่อนำร่างออกมาก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เพื่อให้แพทย์เวรนิติเวชชันสูตรพลิกศพตามกระบวนการต่อไป
จากการสอบถามญาติพี่น้องนางนรินทร์ ผู้เสียชีวิต ทราบว่า นางนรินทร์อาศัยอยู่กับสามี ส่วนลูกสาวทำงานอยู่กรุงเทพฯ ขณะเกิดเหตุนางนรินทร์กำลังเดินทางกลับจากการฟอกไต ที่โรงพยาบาลราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง ซึ่งไปพบแพทย์เป็นประจำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ในขณะเดินทางกลับบ้านพักในเขต ต.สีมุม อ.เมือง จู่ ๆ ได้มีรถบรรทุกขวดเบียร์เปล่ามาเต็มคัน เสียหลักหลุดโค้งพุ่งทับรถจักรยานของนางนรินทร์แล้วลากไปชนกับขอบกันตกของถนน เสียชีวิตคาที่
ส่วนคนขับรถบรรทุก บาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการแน่นหน้าอก ขณะนี้อยู่ในการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยเจ้าหน้าที่จะประสานงานเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
