จับ 9 คนไทย แอดมินเว็บพนัน อ้างเบื่อชีวิตสแกมเมอร์ จ่ายให้เขมรคนละ 6,000 พากลับบ้าน

จับกุม 9 คนไทย แอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเปต อ้างเบื่อชีวิตในเขมร ว่าจ้างชาวเขมรพาลักลอบกลับไทย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ตุลาคม กองกำลังบูรพา โดย ฉก.อรัญประเทศ, ร้อย.ทพ.1204, ฉก.ร.2 พัน 1 รอ., และ ม.พัน 30 ร่วมกันจับกุมชาวไทย 9 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 4 คน บริเวณไร่อ้อยบ้านผ่านศึก ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังจากกลุ่มคนดังกล่าวเพิ่งลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามาจากเมืองปอยเปต
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนไทยกลุ่มนี้มีภูมิลำเนาอยู่ในหลายจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ, สกลนคร, พิษณุโลก และอ่างทอง และทุกคนไม่มีหนังสือเดินทาง
จากการสอบสวนทั้งหมดให้การว่า เข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเปต แต่รู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทำ และต้องการเดินทางกลับบ้าน จึงว่าจ้างชาวเขมรเป็นผู้นำพา โดยจ่ายให้เขมรคนละ 6,000 บาท พาเดินทางลักลอบข้ามพรมแดนทางช่องทางธรรมชาติ
จากนั้นชุดจับกุมนำตัวคนไทยทั้ง 9 คน ส่งไปยัง สภ.คลองน้ำใส เพื่อดำเนินคดีต่อไป