จับ 2 หนุ่มตระเวนลักสายไฟ-เหล็กเส้น ซิ่งจยย.หนี ทำร้ายจนท.เทศบาล
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่งานเทศกิจเทศบาลตำบลราไวย์ ภายใต้ การนำของนายเทมส์ ไกรทัศน์ นายยกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฉลอง ได้ร่วมกันจับกุมชายต้องสงสัย 2 ราย หลังได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลักทรัพย์ เหล็กเส้นและสายไฟจากบริเวณหนองน้ำในหาน หมู่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง โดย ผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีและทำร้ายพนักงานไฟฟ้าเทศบาลฯจนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบผู้ต้องสงสัยในซอยวังทรัพย์ หมู่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมือง ก่อนเข้าควบคุมตัวได้พร้อมของกลางหลายรายการ ทั้งเหล็กเส้น ท่อ PVC สายไฟ เครื่องมือช่าง และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เบื้องต้น ส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางให้พนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
