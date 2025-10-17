พายุพัดแรง ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ โค่นทับที่จอดรถโรงพัก เสียหาย 12 คัน เด็กรอพ่อในรถรอดหวุดหวิด
เมื่อ 15.40 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดลมพายุฝน พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ โดยพบว่า ที่โรงจอดรถ ตรงข้าม สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ อายุกว่า 50 ปี ถูกลมพายุพัดจนหักโค่นล้มทับโรงจอด ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวน 12 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ของข้าราชการตำรวจ มีรถยนต์ของกลางคดียาบ้า 2 ล้านเม็ด จำนวน 1 คัน
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลเมืองลำตาเสา ประสานใช้เครน ยกพยุงหลังคาโรงจอดรถขึ้นพร้อมกับ ตัดกิ่งก้านต้นไม้ออกเพื่อเร่งนำรถยนต์ออก และสำรวจความเสียหาย
นางสาวภาวินี นิลสาริกา กล่าวว่า ตอนแรกตนเองจอดรถยนต์เก๋งไว้อีกฝั่ง แล้วย้ายเข้ามาจอด ฝั่งที่ถูกต้นไม้ล้มทับโรงจอดรถ ก่อนเกิดเหตุมีลมและฝนตกหนักมาก เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านดังสนั่น แล้วต้นไม้ก็ล้มลงมาเสียงดังสนั่น โดยต้นจามจุรีต้นนี้อายุกว่า 50 ปีแล้ว
นายภัทรธรรม อาร้อน ตัวแทนบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งจอดรถไว้ในจุดเกิดเหตุ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุยังมีแดดแรงอยู่ จึงให้ลูกสาววัย 8 ขวบรออยู่ในรถ ระหว่างเข้าไปทำเรื่องเคลมประกันให้ลูกค้า แต่ไม่นานฝนก็ตกหนักและลมแรง จากนั้นได้ยินเสียงต้นไม้หักล้มทับหลังคาโรงจอด ทุกคนต่างวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจ
“ตอนนั้นได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนว่ามีเด็กอยู่ในรถ เพราะลูกสาวร้องเสียงดังมาก ผมรีบวิ่งไปอุ้มลูกออกจากรถทันที เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่มักจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะเราไม่รู้เลยว่าต้นไม้จะหักโค่นลงมาตอนไหน” นายภัทรธรรมกล่าว
ด้านคุณชลธิชา ศิลาเจริญธนกิจ กำนันตำบลลำตาเสา รับแจ้งจากประชาชนว่า เกิดลมพายุพัดต้นไม้ล้มท้บรถยนต์ จึงมาตรวจสอบพร้อมกับประสานทางเทศบาลเมืองลำตาเสา มาช่วยตัดต้นไม้ และประสานรถเครนมาช่วยในการเคลื่อนย้ายหลังคาโรงรถ รวมมีรถยนต์เสียหายจำนวน 12 คัน