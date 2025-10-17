ภูมิภาค

ฝ่ายความมั่นคงไฟเขียว รถแห่ลำโพงไทย เข้าพื้นที่บ้านหนองจาน สระแก้ว

วันที่ 17 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กลุ่มคนรักเครื่องเสียงจาก หลาย จังหวัด อาทิเช่น ราชบุรี ,กาญจนบุรี, และนนทบุรี ได้นำรถแห่ลำโพง จำนวนหลายคัน รวมลำโพงแล้ว กว่าร้อยตัว สามารถส่งเสียงได้ไกลถึง 30 กิโลเมตร เข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้วโดยสมัครใจ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม รถแห่ลำโพงไทย สะเทือนแนวชายแดนเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ป้องป้องแผ่นดินไทย ล่าสุดได้รับอนุมัติจากฝ่ายความมั่นคงแล้ว

ข่าวกล่าวว่า กิจกรรมหลักในคืนนี้ คือ การเปิดเสียงประวัติความเป็นมาของศูนย์อพยพบ้านหนองจาน ในสามภาษาคือ ไทย อังกฤษ และเขมร เพื่อกรอกหูให้ชาวเขมร ได้รับรู้ถึงประว้ติศาสตร์ช่วงนี้ของชาติตัวเอง

ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา “กัน จอมพลัง” ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม กับกลุ่มคนรักเครื่องเสียง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้าน