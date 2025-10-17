ถังน้ำมัน 200 ลิตร ระเบิดสนั่น ไฟลุกท่วมอู่ซ่อมรถเก่า หญิงวัย 76 จูงสุนัขวิ่งหนีออกมา รอดหวุดหวิด
เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 17 ตุลาคม 2568 ร.ต.อ.ดนัยเดช กัณนาริก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอู่ซ่อมรถเก่าวิเชียรการช่างตั้งอยู่ริมคลองชลประทานอนุสาสนันท์ หลังวัดชีป่าชิตาราม ต.ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี โดยเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ขอกำลังรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายท้องที่กว่า 10 คัน ได้มาร่วมกันทำการดับเพลิง
ในขณะเพลิงลุกไหม้ได้เกิดระเบิดขึ้นหลายครั้ง เนื่องจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นอู่ซ่อมรถเก่า มีถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ซึ่งบรรจุน้ำมันเก่าไว้จำนวนหลาย 10 ถัง จึงระเบิดขึ้นเป็นระยะๆ จนท.ใช้เวลาอยู่ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้
นางชลอ บุญซิน อายุ 76 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ภายในอู่ดังกล่าวเพียงลำพัง พร้อมด้วยสุนัขพันธุ์ไซบีเลี่ยนอีกหนึ่งตัวได้วิ่งออกมาจากกองเพลิงอย่างปลอดภัยทั้งคนและสุนัข แต่นางชลอ ก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังมือขวาถูกไฟลวก ส่วนสุนัขขนก็ถูกไฟไหม้เล็กน้อย พร้อมกับกล่าวว่า ในขณะเกิดเหตุตนอยู่ในห้องพักและได้ยินเสียงระเบิดขึ้นหนึ่งครั้ง และไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว ตนเองได้วิ่งไปปลดเชือกของสุนัขที่เลี้ยงไว้พากันวิ่งผ่าเปลวเพลิงออกมาอย่างปลอดภัยรอดตายอย่างหวุดหวิด
ทั้งนี้ที่เกิดเหตุ เดิมเป็นอู่ซ่อมรถเก่า ซึ่งปิดบริการมานาน ซึ่งเป็นอู่ขนาดใหญ่แต่ก็ยังมีเศษซากรถและพวกถังน้ำมันอยู่บ้าง ซึ่งสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ เบื้องต้นยังไม่ทราบ ต้องรอทำการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี ต่อไป