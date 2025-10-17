ฝนถล่มอยุธยา ลมซัดต้นไม้ล้ม ทับโรงรถสถานีตร. เด็กหญิง 8 ขวบรอพ่อในรถ รอดหวุดหวิด 

พายุพัดกระหน่ำอยุธยา ต้นจามจุรีอายุกว่า 50 ปีโค่นทับโรงจอดรถโรงพักวังน้อย รถเสียหายหลายคัน เด็กรอพ่อในรถรอดหวุดหวิด
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดลมพายุฝน พัดกระหน่ำหลายพื้นที่ โดยพบว่า ที่โรงจอดรถ ตรงข้าม สภ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ต้นจามจุรีขนาดใหญ่ อายุกว่า 50 ปี ถูดพายุพัดหักโค่นล้มทับโรงจอดมีรถยนต์เสียหายจำนวน 12 คัน ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ของข้าราชการตำรวจ มีรถยนต์ของกลางคดียาบ้า 2 ล้านเม็ด 1 คัน
เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เร่งใช้อุปกรณ์เลื่อยยนต์ ตัดกิ่งก้านต้นไม้ออก พร้อมกับใช้รถเครน ยกพยุงหลังตัวโครงหลังคาโรงจอดรถขึ้น เพื่อนนำรถยนต์ออก และสำรวจความเสียหาย
น.ส.ภาวินี อายุ 56 ปี กล่าวว่า ตอนแรกตนจอดรถยนต์เก๋งไว้อีกฝั่ง แล้วย้ายเข้ามาจอดฝั่งที่ถูกต้นไม้ล้มทับโรงจอดรถ ก่อนเกิดเหตุมีลมและฝนตกแรงมากเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าดังสนั่นแล้วต้นไม้ล้มลงเสียงดังสนั่น ต้นจามจุรีต้นนี้อายุกว่า 50 ปี
ด้าน นายภัทรธรรม อายุ 31 ปี ตัวแทนบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ซึ่งจอดรถไว้ในจุดเกิดเหตุ เผยว่า ก่อนเกิดเหตุอากาศยังมีแดดแรง จึงให้ลูกสาววัย 8 ขวบรออยู่ในรถ ระหว่างเข้าไปทำเรื่องเคลมประกันให้ลูกค้า แต่ไม่นานฝนก็ตกหนักและลมแรง จากนั้นได้ยินเสียงต้นไม้หักล้มทับหลังคาโรงจอด ทุกคนต่างวิ่งหนีออกมาด้วยความตกใจ
“ตอนนั้นได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนว่ามีเด็กอยู่ในรถ เพราะลูกสาวร้องเสียงดังมาก ผมรีบวิ่งไปอุ้มลูกออกจากรถทันที เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่มักจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะเราไม่รู้เลยว่าต้นไม้จะหักโค่นลงมาตอนไหน” นายภัทรธรรมกล่าว
ด้าน กำนันตำบลลำตาเสา รับแจ้งจากประชาชนว่าเกิดลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับรถยนต์ จึงมาตรวจสอบพร้อมกับประสานทางเทศบาลเมืองลำตาเสา มาช่วยตัดต้นไม้ และประสานรถเครนมาช่วยในการเคลื่อนย้ายหลังคาโรงรถ ส่วนความเสียหายมีรถยนต์เสียหายจำนวน 12 คัน