หนุ่ม19 เรียกพนง.สะดวกซื้อ เคลียร์ปัญหาส่วนตัว ก่อนคว้ามีดแทงดับหน้าร้าน ตร.ตามรวบทันควัน
เมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม ร.ต.อ.สุวิทย์ มูลทรงเกียรติ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร รับแจ้งเหตุ มีคนถูกแทงเสียชีวิตที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง สาขาตลาดทองธรรมิการาม ภายในซอยวัดทองธรรมิการาม ม.7 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.สุขุม เพาะไธสง รองผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร พ.ต.ท.โสภาส ถนนทิพย์ สวป.สภ.เมืองสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุทรสาคร แพทย์เวรโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย นอนหงาย มีเลือดไหลท่วมตัว ทราบชื่อต่อมาคือ นายพุฒิพงศ์ อายุ 19 ปี ชาวจ.ชัยภูมิ ถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณลำคอด้านขวา 1 แผล แขนขวา 1 แผล และกลางหลัง 3 แผล โดยมีอาวุธมีดยาวประมาณ 1 ไม้บรรทัด วางอยู่ห่างจากศพประมาณ 3 เมตร
ขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจคลองครุ ควบคุมไว้ได้ทันก่อนหลบหนี ทราบชื่อนายนัสรีย์ อายุ 19 ปี ชาวจ.ยะลา จึงนำตัวไปสอบปากคำที่ สภ.เมืองสมุทรสาคร
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ทั้งสองคนรู้จักกัน กระทั่งก่อนเกิดเหตุนายนัสรีย์ ได้เรียกนายพุฒิพงศ์ ซึ่งกำลังทำงานอยู่ในร้านสะดวกซื้อให้ออกมาคุยกันที่หน้าร้าน
หลังจากนั้นนายนัสรีย์ ได้คว้ามีดปลายแหลมที่เตรียมมาแทงเข้าที่ลำคอและลำตัวของนายพุฒิพงศ์ จนล้มนอนจมกองเลือดเสียชีวิต แต่ผู้ก่อเหตุก็หนีไปไหนไม่รอดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจคลองครุควบคุมตัวไว้ได้
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ตั้งประเด็นเพราะต้องรอสอบปากคำผู้ก่อเหตุและบุคคลใกล้ชิดให้เป็นที่ชัดเจน จึงจะตั้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่คาดมาจากปัญหาส่วนตัวระหว่างสองคน