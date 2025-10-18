พม่า-กะเหรี่ยง รบเดือด ทหารเมียนมารุกคืบ ทำกระสุนปืนตกเข้าเขตไทย บ้านเสียหาย 22 หลัง
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า สถานการณ์ชายแดนไทย เมียนมา ด้าน แม่สอด จ.ตาก เมื่อกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมายังคงเปิดศึกรุกคืบโจมตีกองกำลังติดอาวุธทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) และกองกำลังปกป้องประชาชน (พีดีเอฟ.) ตั้งแต่พื้นที่บ้านเลเกก่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมา และบริเวณหมู่บ้านมินลาปั่น บ้านผาลู อ.เมียวดี ตรงข้ามแนวต่อตั้งแต่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง บ้านแม่กุหลวง ตำบลแม่กุ และหมู่บ้านชาวไทยอีกหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จังหวัดตาก
โดยฝ่ายเมียนมาพยายามที่จะยึดพื้นที่คืนจากฝ่ายต่อต้าน หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายต่อต้านสามารถยึดพื้นที่ฝ่ายเมียนมาได้เกือบทั้งหมดของจังหวัดเมียวดี ต่อมาฝ่ายเมียนมาได้จัดทัพใหม่ โดยประสานกับฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟ. เข้าโจมตียึดที่มั่นคืนเช่นกองพันทหารราบที่ 275 เมียวดี ค่ายผาซอง และฐานที่มั่นต่างๆ ควบคุมอ.กอกาเลก และเมียวดีได้ ตลอดจนฝ่ายเมียนมาสามารถควบคุมเส้นทางจากเมียวดีไปสู่พื้นที่ชั้นในได้แล้ว
การสู้รบในระลอก 2 นี้ ทหารเมียนมาใช้เวลากว่า 2 เดือน ปฏิบัติการทางทหารอย่างหนัก ทั้งทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน เช่น โดรนพลีชีพ ที่ถูกนำมาใช้มาก และมีความแม่นยำในระยะการควบคุมได้ รวมทั้งการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด เช่นเดียวกันอาวุธปืน 120 และอาวุธอื่นๆ ที่ได้มาใหม่จากประเทศพันธมิตรของเมียนมาช่วยเหลือมา ทำให้การใช้อาวุธที่มีประสิทธิภาพกว่าฝ่ายต่อต้าน แต่การสู้รบเริ่มมีผลกระทบต่อราษฎรไทยตามแนวชายแดน เนื่องจากทหารเมียนมารุกคืบมีการการปะทะกันด้วยอาวุธปืนเล็ก ปืนกล และอาร์พีจี.เพื่อพยายามจะยึดที่ในฝ่ายกะเหรี่ยงให้ได้ทั้งหมด ทำให้มีกระสุนปืนไม่ทราบของฝ่ายใดล้ำมาตกในเขตไทยล้ำมาตกในเขตไทย ทำให้บ้านเรือนราษฎรไทยได้รับความเสียหาย
ด้านนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยคณะกิ่งกาชาด ตำรวจสภ.แม่สอด และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ได้ไปเยี่ยมประชาชน พร้อมนำถุงยังชีพไปให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 22 หลังคา และได้แนะนำให้ประชาชนอยู่ในบ้านต้องระมัดระวัง หากมีเหตุด่วนให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับมาตรการทางอำเภอแม่สอดได้ร่วมกันกับทหารราชมนูลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด ได้ทำหนังสือประท้วงผ่านชุดประสานงานไปยังฝ่ายคณะกรรมการชายแดนไทย เมียนมาส่วนท้องถิ่น (ทีบีซี.) เมียนมาแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสู้รบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฝั่งประเทศเมียนมา ขณะที่ฝ่ายทหารไทย หน่วยเฉพาะกิจราชมนู และกองกำลังนเรศวร ได้เข้าไปลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตลอดแนว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยของไทย