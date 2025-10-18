แหกห้องขังหนี เร่งล่าผู้ต้องหาคดียา มุดช่องระบายอากาศหนี โทรเรียกลูกขี่จยย.มารับ

แหกห้องขังหนี เร่งล่านักโทษหญิงคดียา มุดช่องระบายอากาศหนี โทรเรียกลูกขี่จยย.มารับ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน สภ.เมืองชัยภูมิ ร.ต.อ.วัชรินทร์ หูชัยภูมิ ได้ขออนุมัติศาลจังหวัดชัยภูมิออกหมายจับ น.ส.ปนัดดา (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ชาวบ้านเขว้าน้อย หมู่ 1 ต.บุ่งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดและร่วมกันลักทรัพย์ในเคหะสถาน หลังหลบหนีออกจากห้องคุมขังใต้ถุนศาลจังหวัดชัยภูมิ
ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว น.ส.ปนัดดา พร้อมสามี นายญัฐพงษ์ อายุ 34 ปี ชาวบ้านกุดสรวง หมู่ 8 ต.บ้านเล่า ในข้อหาดังกล่าว และนำตัวมาขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก ระหว่างรอดำเนินการส่งต่อไปเรือนจำชัยภูมิ แต่ระหว่างรอขั้นตอนส่งตัว เจ้าหน้าที่ศาลตรวจพบว่า ผู้ต้องหาหญิงได้หายตัวไปจากห้องคุมขังบริเวณชั้นล่าง เมื่อตรวจสอบพบว่าช่องระบายอากาศถูกงัดจนพัดลมหลุดออก คาดว่าได้มุดหนีออกทางช่องดังกล่าว
ต่อมา มีพยานพบเห็น น.ส.ปนัดดา เดินออกมาทางหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เวลาประมาณ 15.50-16.00 น. วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนเดินไปตามถนนสายชัยภูมิ–หนองบัวแดง มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชัยภูมิ จากนั้นได้แวะไปหาญาติที่บ้านกุดสรวง ต.บ้านเล่า และโทรศัพท์ให้ลูกชายวัย 14 ปี ขี่รถจักรยานยนต์มารับ ก่อนพากันหลบหนีไป
ขณะนี้ตำรวจ สภ.เมืองชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลได้ระดมกำลังติดตามตัว น.ส.ปนัดดา มาดำเนินคดีตามหมายจับ โดยเร่งสืบสวนเส้นทางหลบหนีและผู้ที่ให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม
