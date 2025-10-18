หนุ่มจีนเมาคลั่งอาละวาด ใช้ปากกาแทงมือเจ้าหน้าที่เทศกิจ หน้าห้างดังพัทยา
เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม เจ้าเทศกิจเมืองพัทยาคุมตัวหนุ่มจีนคลุ้มคลั่งอาละวาดทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะกำลังเข้าระงับเหตุในพื้นที่ เหตุเกิดหน้าห้างแห่งหนึ่ง บนถนนสาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่เข้ารวมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาได้คุมตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวสัญชาติ จีน อายุประมาณ 35-40 ปีไม่ทราบชื่อ อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดใส่เจ้าหน้าที่จึงรีบคุมตัวนำส่งสภ.เมืองพัทยาเพื่อคุมขังตัวผู้ก่อเหตุหลังก่อเหตุดึงปากกาจากหน้าอก แทงเข้าที่มือเจ้าหน้าที่ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ แต่จากการตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสาร พาสปอร์ต ที่ชี้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใครมาจากไหนเนื่องจากอยู่อาการต่อต้านไม่สามารถถามถึงชื่อหรือที่มาได้จึงให้ทางเจ้าหน้าที่คุมฝากขังที่สภ.เมืองพัทยาเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อน
จากการสอบถามนายฮอนด้า อายุ20 ปี อยู่ในเหตุการณ์เล่าตนเห็นชาวจีนดังกล่าวเดินมานั่งอยู่หน้าห้างในอาการมึนเมาอย่างหนักก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบว่าเป็นอะไรและหลังจากนั้นต่างชาติก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งดึงปากกาจากหน้าอกของเจ้าหน้าที่ ที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อก่อเหตุจะทำร้ายตัวเองแต่ปลายปากกาด้านมุมแหลมกับแทงเข้าที่มือของเจ้าหน้าที่เข้ามาระงับเหตุ
เบื้องต้นด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาพยายามสอบสวนแล้ว แต่ทางต่างชาติไม่ให้ความร่วมมืออยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักก่อนจะให้คุมตัวไปฝากขังเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อน
อย่างไรแล้วให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐานก่อนฝากขังเพื่อให้ต่างชาติได้ สงบสติ อารมณ์ และจะเรียกสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป