รวบ 8 ต่างชาติ-คนไทย เปิดโรงแรมเถื่อน บนเกาะพะงัน จ้างแรงงานผิดกม. ทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยว

จนท.บุกรวบ 8 ต่างชาติ-คนไทย เปิดโรงแรมเถื่อน บนเกาะพะงัน จ้างแรงงานผิดกม. ทำลายภาพลักษณ์ท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร./ผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สกัดกั้น ตรวจสอบ ระดมจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะจัดตั้งนอมินี ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุในลักษณะกลุ่มแก๊ง หรือโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. สั่งการให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกำลังบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี, ตำรวจท่องเที่ยว บก.ทท.3, ฝ่ายปกครองเกาะพะงัน และ สภ.เกาะพะงัน เปิดปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
ผลจากการสืบสวนพบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเป้าหมายสำคัญ 2 แห่ง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 8 ราย เป็นชาวอิสราเอล 2 ราย, ชาวเมียนมา 4 ราย และคนไทย 2 ราย
โดยจุดแรก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่ 8 ต.เกาะพะงัน พบการดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา นายกาย สัญชาติอิสราเอล และ นายสุวิชานนท์ สัญชาติไทย ซึ่งเป็นกรรมการเจ้าของบริษัท ในข้อหา “ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” นอกจากนี้ยังจับกุม นายฌอน กัล สัญชาติอิสราเอล ผู้จัดการโรงแรม ในข้อหา “ทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้” พร้อมจับกุมแรงงานชาวเมียนมาผิดกฎหมายอีก 2 ราย
จุดที่สอง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่โรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่หมู่บ้านท้องศาลา อ.เกาะพะงัน พบแรงงานชาวเมียนมา 2 ราย ทำงานในตำแหน่งต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว คือ พนักงานขายกาแฟและเก็บเงินในบาร์ โดยมี นายภาณุพงษ์ สัญชาติไทย รับเป็นนายจ้าง ถูกแจ้งข้อหา “ให้คนต่างด้าวทำงานเกินสิทธิที่จะทำได้” ส่วนแรงงานเมียนมาถูกแจ้งข้อหา “ทำงานเกินสิทธิที่จะทำได้” นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้กล่าวโทษ นางยารา สัญชาติอิสราเอล กรรมการบริษัทเจ้าของโรงแรมตัวจริง เพื่อดำเนินคดีในข้อหา “เปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต” ต่อไป
พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. กล่าวเน้นย้ำว่า การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ และกลุ่มที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิด รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในลักษณะนอมินี ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบและสืบสวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของคนต่างชาติได้ที่ สายด่วน 1178 หรือ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7742-3440 ตลอด 24 ชั่วโมง