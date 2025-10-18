ชาวบางบาลโอด รู้สึกจิตตก-ใช้ชีวิตลำบาก หลัง ‘เขื่อนระบายน้ำเพิ่ม’ หวั่นท่วมหนักซ้ำเติม

ชาวบ้านบางบาลโอด รู้สึกจิตตก – ใช้ชีวิตลำบาก น้ำลงแค่ 5 วัน เขื่อนเจ้าพระยากลับมาระบายเพิ่ม – หวั่นท่วมหนักซ้ำเติม
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กลับมาปรับเพิ่มระบายน้ำน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอีกครั้ง จากเดิมระบายในอัตรา 2,400 ลบ.ม./วินาที เป็นระบายในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที โดยมวลน้ำจำนวนมากที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยากลับมาปริมาณเพิ่มสูงอีกครั้ง หลังจากระดับน้ำที่ก่อนหน้าที่ลดระดับลงไป ประมาณ 10 ซม.
โดยที่ชุมชนใน ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งถูกน้ำท่วมมาแล้วกว่า 2 เดือน ก่อนหน้านี้ประมาณ 1 สัปดาห์ระดับน้ำทยอยลดลงไปเล็กน้อย ก่อนจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง
นางลักษณ์ ชาแจ้ง อายุ 75 ปี อดีตข้าราชการครูบำนาญ เปิดเผยว่า บ้านของตนอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ต้องประสบการณ์จากน้ำท่วมซ้ำซาก ได้ลงทุนดีดบ้านยกสูงเพื่อหนีน้ำแล้ว โดยระดับน้ำในปัจจุบันท่วมใต้ถุนบ้านมานานสองเดือนแล้ว
“เดิมทีน้ำเริ่มลดจนพอมีความหวัง แต่ตอนนี้กลับขึ้นมาอีก ทำให้รู้สึกเครียดและไม่อยากติดตามข่าวน้ำอีก เพราะยิ่งดูยิ่งจิตตก กรมชลประทานระบายน้ำเท่าไหร่ เราเองไม่เคยเชื่อ เช้าตื่นมา นั่งดูน้ำขึ้นมากน้อยแค่ไหนเท่านั้น อยากให้ระดับน้ำลดลงโดยเร็วเพื่อกลับมาใช้ชีวิตปกติ” นางลักษณ์เผย
ขณะที่ นางวิลาวรรณ พีรานนท์ อายุ 86 ปี ซึ่งต้องพายเรือเข้า-ออกบ้านทุกวัน เปิดเผยว่า ตั้งแต่บ้านถูกน้ำท่วมต้องพายเรือวันละไม่ต่ำกว่า 8 รอบ โดยเฉพาะตอนเช้ามืด เวลาประมาณ 05.00 น. เนื่องจากต้องตื่นมาส่งลูกไปทำงาน
“ส่วนลูกสาวอีกคนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง ต้องเดินทางไปฟอกไตสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทำให้ชีวิตยากลำบากมาก อยากให้น้ำลดไวๆ จะได้กลับมาใช้ชีวิตสะดวกขึ้น” นางวิลาวรรณ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันโอดครวญ เนื่องจากว่าตอนนี้แม้จะพยายามต่อไม้ ทำสะพานชั่วคราวเพื่อสัญจร แต่เนื่องจากระดับน้ำที่ขึ้นลงไม่แน่นอน วันละหลายรอบต่อวัน ทำให้ใช้สัญจรได้ยากและเกิดความเสียหายซ้ำซ้อน