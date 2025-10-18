รถบรรทุกขวด ออกจากมอเตอร์เวย์ M6 เข้าโค้งเสียหลัก ทับรถจยย. ดับสลด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฮุก 31 นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุจาก พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ปิยะเฉลิมชัย ร้อยเวร สภ.โพธิ์กลาง เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (17 ตุลาคม) ว่า มีอุบัติเหตุ รถบรรทุกพลิกคว่ำทับรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต ที่ถนนบายพาส บริเวณบ้านคนชุม ต.ปรุใหญ่ อ.เมือนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ซึ่งอยู่ในช่วงทางเบี่ยงออกจากทางหลวงพิเศษ M6 จึงประสานลูกข่ายจุดเมืองนครราชสีมา และจุดโพธิ์กลาง นำกำลังอาสาสมัครหลายนายรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ ยี่ห้ออีซูซุ สีน้ำเงิน บรรทุกขวดเปล่ามาเต็มคันรถ เสียหลักพลิกคว่ำตะแคงข้าง และด้านหน้าชนเบียดอัดกับการ์ดเลนแบริเออร์ปูนที่ตั้งอยู่ขอบถนน ได้รับความเสียหาย และจากการตรวจสอบยังพบว่า รถบรรทุกได้ล้มทับรถจักรยานยนต์สีดำ จนสภาพพังยับ มีร่างของคนขับ ทราบชื่อคือ นางนะริน อายุ 54 ปี ถูกรถบรรทุกทับร่าง นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ใต้รถบรรทุกคันดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้กู้ภัยฯ นำอุปกรณ์กู้ภัยมาตัดถ่างเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากใต้รถบรรทุก แต่เนื่องจากรถบรรทุกของมาเต็มคันรถ ต้องประสานรถยกขนาดใหญ่มาช่วยยกรถบรรทุกออก จึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ พร้อมกันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่นิติเวช รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ ก่อนให้กู้ภัยฯ นำร่างผู้เสียชีวิตส่งให้แพทย์นิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า รถบรรทุกขับออกมาจากทางหลวงพิเศษ M6 ซึ่งลักษณะทางเป็นช่วงทางโค้ง เข้ามาบรรจบกับถนนบายพาสเลี่ยงเมือง แล้วรถเกิดเหวี่ยงเพราะบรรทุกหนัก ทำให้เสียหลัก พลิกคว่ำไปทับรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองพอดี ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ถูกทับร่างคารถจักรยานยนต์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ประสานแจ้งญาติของผู้เสียชีวิตให้ทราบ พร้อมสอบปากคำคนขับรถบรรทุกอย่างละเอียด กับตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณข้างเคียง เพื่อนำมาประกอบสำนวน ดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนขับรถบรรทุกต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! คนร้าย ปาระเบิดปิงปองเปิดทาง ชิงทองห้างดังบางเสาธง ฉกทอง20บาท หลบหนี
- ส.อ.ท.ชี้คนละครึ่งพลัส ช่วยธุรกิจสร้างรายได้ช่วงเศรษฐกิจตึงเครียด
- สวนลุมพินี ครบ100ปีแล้ว! กทม.ลุยปรับลุคทันสมัย – รับงานเฉลิมพระเกียรติ ร.6
- ชลน่าน-อนุสรณ์ ยินดี ‘อภิสิทธิ์’ หวนปชป. เป็นจุดแข็งเรียกคืนศรัทธา จับตาคว้าใจเลือดใหม่ได้ไหม