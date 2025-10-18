รถแห่ลำโพง ถอนตัวจากบ้านหนองจานแล้ว ชาวบ้าน เข้าพื้นที่ดูแลนาได้แล้ว แต่ต้องแจ้งจนท.
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ไม่คึกคักตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเวลา 12.00 น. มีชาวบ้านทยอยเดินทางเข้าไปในพื้นที่บางตา ยังไม่มีกลุ่มพลังมวลชนจากต่างพื้นที่เข้าไปแสดงสัญลักษณ์ใดๆ คงมีแต่กลุ่มสื่อมวลชนและชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่เฝ้าดูความเคลื่อนไหว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนรถแห่ลำโพงจากสมาคมคนรักเครื่องเสียง ที่มีกำนันยุ่ง หรือนายประสงค์ เป็นนายกสมาคมที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมทวงคืนแผ่นดินไทย ได้เดินทางกลับไปแล้ว ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของเมื่อคืนวันที่ 17 ต.ค หลังจากติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อย และเริ่มเปิดเพลงเคารธงชาติในเวลา 18.00 น. ตามด้วยเพลงปลุกใจ และเสียงบรรยายสารคดี แคมป์ 511 เป็นภาษาไทยและภาษาเขมร ใช้เวลาเปิดเสียงอยู่เพียงประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับชาวบ้านจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ชาวบ้านหนองจานที่มีพื้นที่นาอยู่ริมชายชายแดนติดกับนาของเขมร สามารถเดินเข้าไปดูแลนาข้าวของตัวเองได้แล้ว หลังจากถูกทิ้งมานานหลายเดือน ตั้งแต่เริ่มมีการปะทะกับเขมร แต่การเข้าไปจะต้องแจ้งทหารล่วงหน้า เพื่อให้ทหารคุ้มครอง เพื่อความปลอดภัย
ลุงโห ชาวบ้านหนองจานที่มีนาข้าวติดกับเขมร กล่าวว่า ก่อนจะเข้าไปดูแลนาข้าวได้ จะต้องรวบรวมเจ้าของนาที่อยู่ติดกันให้ได้ 10-15 คน แล้วไปแจ้งให้ทางทหารทราบ แล้วเดินทางเข้าไปพร้อมกัน โดยจะมีทหารดูแลเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ จนกว่าจะทุกคนจะแล้วเสร็จ
ลุงโหยังกล่าวอีกว่า ชาวบ้านยังไม่กล้าเดินทางไปที่นาตามลำพังคนเดียว ยังหวาดกลัวเขมรจะเอาปืนมาข่มขู่ และยังกลัวว่าจะแอบเอาทุ่นระเบิดมาวางไว้ในนา ไว้ใจไม่ได้เลย และตราบใดที่ยังไม่มีการสร้างรั้วกั้นแบบถาวร ชาวบ้านก็คงยังไม่กล้าเข้าไปทำนาตามลำพังเหมือนเดิม