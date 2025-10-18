ด่วน! คนร้าย ปาระเบิดปิงปองเปิดทาง ชิงทองห้างดังบางเสาธง ได้ทอง20บาท ก่อนขี่จยย.หลบหนี

ด่วน! คนร้าย ปาระเบิดปิงปองเปิดทาง ชิงทองห้างดังบางเสาธง ได้ทอง 20 บาท ก่อนขี่ จยย.หลบหนี
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น. เกิดเหตุคนร้าย ไม่ทราบชื่อ ปาระเบิดปิงปองปาเข้าไปภายในห้างแห่งหนึ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนจำนวนมาก ก่อนจะบุกเข้าไป ชิงทรัพย์ร้านทอง กวาดทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 20 บาท แล้วหลบหนีออกไปอย่างรวดเร็ว
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางเสาธง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเก็บหลักฐานและตรวจกล้องวงจรปิดภายในห้าง ซึ่งสามารถบันทึกภาพใบหน้าคนร้ายได้อย่างชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
