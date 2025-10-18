นายก อบจ.อุทัยฯ หนุนจัดแข่งฟุตบอล ดันอำเภอสว่างอารมณ์ เป็นพื้นที่แข่งขันกีฬามาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน A-Champion Cup ครั้งที่ 1 โดยมี นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา รองประธานสภา อบจอุทัยธานี ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก
โดยภายในงาน มีการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 12 ทีม และ รุ่นประชาชนทั่วไป 12 ทีม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการพัฒนา อำเภอสว่างอารมณ์ ให้เป็นพื้นที่แห่งการแข่งขันกีฬาที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยได้มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลของโรงเรียนพร้อมติดตั้งระบบไฟส่องสว่างอย่างครบครัน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดจนมุ่งเน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสค้าขายสร้างรายได้และสร้างความคึกคักให้กับชุมชน ภายใต้สโลแกน Unity is Power ความสามัคคีคือพลัง