หญิงเบี้ยวค่าเช่า เจ้าของรีบไปเช็ก เจอสภาพสุดช็อก ขยะเน่าท่วมบ้าน-หนอนยั้วเยี้ย

สาวโคราชลมแทบจับ ผู้เช่าทำบ้านสกปรกขั้นสุด ทิ้งขยะเน่ากองโตไว้ดูต่างหน้า แถมปล่อยสุนัขขี้เยี่ยวในบ้านไม่เคยเก็บ คาดเช่ามา 1 ปี ไม่เคยเอาขยะไปทิ้ง อุตส่าห์ไว้ใจ เห็นเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเตือนเป็นอุทาหรณ์ถึง เจ้าของบ้านเช่าทั้งหลาย หลังเจอสภาพสุกช็อก ผู้เช่าทิ้งขยะเน่าเต็มห้องไว้เต็มห้อง เกลื่อนอยู่ทุกซอกมุมของบ้าน และส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวล ที่สำคัญคือยังมีร่องรอยของสิ่งปฏิกูลของสุนัขอยู่เต็มไปหมด โดยบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ในโครงการบ้านจัดสรร อ.เมืองนครราชสีมา
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง ผู้โพสต์ ซึ่งเปิดเผยว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่สาวตน ปล่อยให้คนมาเช่าหลายรายแล้ว แต่ทุกคนก็ไม่เคยทำให้บ้านต้องสกปรกเสียหายอย่างหนักขนาดนี้
โดยผู้เช่ารายล่าสุดที่ทำบ้านเน่า เป็น ผู้หญิงตัวคนเดียว อายุ 42 ปี เป็นคนจ.แพร่ ท่าทางดี ดูเป็นผู้ใหญ่ และมีสุนัขมาเลี้ยงด้วย 1 ตัว จึงปล่อยให้เช่าโดยไม่ได้คิดอะไร แต่ที่ผ่านมาในระยะ 1 ปี พี่สาวบอกว่าจะมีจ่ายค่าเช่าล่าช้าบ้าง บางครั้งทวงค่าเช่าค่อนข้างยาก และล่าสุดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อนบ้านบอกกับพี่สาวว่า เห็นผู้เช่ารายนี้หอบสุนัข และกระเป๋าออกจากบ้านไป โดยที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าเดือนล่าสุด
พี่สาวรู้สึกเอะใจ จึงชวนตนให้มาดูที่บ้านเช่า พอมาถึงก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเตะจมูก และเมื่อเปิดบ้านดู ก็ถึงกับผงะ เพราะในบ้านเต็มไปด้วยขยะเน่าๆ สารพัดเต็มไปหมด เคยเห็นแต่ในข่าว ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอจริงๆ ด้วยตัวเองแบบนี้
นอกจากนี้ เมื่อเข้าไปสำรวจภายในบ้าน พบว่าผู้เช่ารายนี้ได้ทิ้งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเตียงนอน พัดลม ตู้เย็น หม้อชาม และอื่นๆ เอาไว้ให้ดูต่างหน้า ท่ามกลางกองขยะเน่าเสีย จนแทบไม่มีที่เดิน โดยเฉพาะตู้เย็นที่มีทั้งเศษอาหาร ไข่ไก่ ขวดนมที่เน่าเสีย แถมยังมีหนอนแมลงวันจำนวนมาก ที่มาวางไข่ทำรังภายในตู้เย็นจนดูน่าสยดสยอง
ส่วนห้องนอน 2 ห้อง รวมถึง ห้องน้ำ ห้องครัว และห้องนั่งเล่น ก็สกปรก ประตูห้องต่างๆ ก็โดนสุนัขกัดแทะจนพังเป็นรอย คาดว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ผู้เช่ารายนี้คงไม่เคยเก็บกวาดหรือนำไปขยะไปทิ้งนอกบ้านเลย จึงทำให้บ้านอยู่ในสภาพอเนจอนาถขนาดนี้ ตนจึงนำภาพมาโพสต์ในโซเชียล เพื่อจะฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ไปถึงเจ้าของบ้านเช่าทั้งหลาย ให้หมั่นไปตรวจสอบบ้านที่ปล่อยเช่าเป็นระยะๆ จะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้
และหลังจากนี้ พี่สาวของตนเตรียมจะนำหลักฐานไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้เช่ารายดังกล่าว เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างปัญหาที่อื่นอีก ส่วนบ้านเช่าหลังนี้ต้องเร่งทำความสะอาดและฆ่าเชื้อครั้งใหญ่ ป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารบกวนเพื่อนบ้าน ซึ่งคากว่าคงต้องใช้เวลาหลายวัน และต้องเสียเงินปรับปรุงบ้านอีกหลายบาทเพื่อคืนสภาพบ้านให้กลับมาดีเหมือนเดิม