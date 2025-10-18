หวั่นต่างชาติ ‘ฮุบเกาะพะงัน’ กว้านซื้อภูเขาเป็นลูก ‘บุกรุกป่าสงวน’ สั่งสืบหานอมินี

หวั่นต่างชาติ ‘ฮุบเกาะพะงัน’ สั่งเก็บข้อมูลกลุ่มทุน-นอมินี บุกรุก-กว้านซื้อภูเขาเป็นลูก จับพิกัดเจออย่างต่ำ 5 หลัง สร้างวิลล่าหรูในป่าสงวน-ก่อสร้างผิดกฎหมาย
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์สถานท่องเที่ยวของไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งงจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลก โดยเฉพาะจากการจัดงานฟูลมูนปาร์ตี้ และกระแสการทำงานควบคู่กับท่องเที่ยว (Workcation) ส่งผลให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่พื้นที่
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังความคึกคักนี้ กำลังเผชิญกับปัญหาสองด้านที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ได้แก่ การบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และกระแสความกังวลเรื่องการ “ฮุบเกาะ” โดยกลุ่มทุนต่างชาติ เนื่องจากเกาะพะงัน แม้ว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคนต่อปี แต่การขยายตัวของธุรกิจที่พัก และสถานประกอบการได้นำมาซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก
จากรายงานในพื้นที่ระบุว่า มีการก่อสร้างอาคารและวิลล่าหรูจำนวนมากบนพื้นที่สูงและพื้นที่ป่าเขา โดยเฉพาะในเขตที่เข้าข่ายการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หรือใกล้เขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีการร้องเรียนว่าต่างชาติบางกลุ่มใช้ “นอมินี” คนไทยในการกว้านซื้อที่ดินติดทะเลและภูเขาเป็นลูกๆ มีการตัดต้นไม้ทำลายสภาพแวดล้อม และมีการก่อสร้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง รวมถึงปัญหาขยะและน้ำเสียที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างควบคุมได้ยาก
ปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับคนท้องถิ่นอย่างมากคือ กระแสที่เรียกว่า “ต่างชาติฮุบเกาะ” โดยเฉพาะการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติบางกลุ่ม ซึ่งมีการใช้รูปแบบ “นอมินี” เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการทำธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และอสังหาริมทรัพย์ หากปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินไปเช่นนี้ ซึ่งคนในพื้นที่ต่างมีเสียงสะท้อนว่า อาจทำให้คนไทยในพื้นที่ถูกจำกัดสิทธิในการทำมาหากิน และเกาะพะงันอาจจะถูกกลืนชาติ และสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรไป
โดยขณะนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บข้อมูลและตรวจสอบการกระทำผิดของชาวต่างชาติและกลุ่มทุนที่เข้ามาก่อปัญหา รวมถึงการตรวจสอบธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นบนเกาะพะงัน
ผู้สื่อข่าวเปิดเผยว่า ล่าสุดมีรายงานจาก คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทัพภาคที่ 4 กอ.รมน.ภาค 4 ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ เกาะพะงันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่เข้าข่ายการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการแห่งหนึ่งได้มีการก่อสร้างกลุ่มอาคารเต็มพื้นที่
เมื่อจับพิกัดแผนที่เปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศ พบมีอาคารอย่างน้อย 5 หลัง สร้างอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
และยังพบอีกว่า พื้นที่ใกล้กันในบริเวณพื้นที่ป่า บริเวณเชิงเขา ได้ถูกไถปรับหน้าดิน ทำทางเดินรถ มีการเจาะบาดาล และมีการนำหินมาวางเรียงซ้อนกันเพื่อป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะเตรียมการสำหรับก่อสร้างอาคาร และการตรวจสอบทางกายภาพในเบื้องต้น ไม่พบว่าบริเวณดังกล่าวมีร่องรอยการทำประโยชน์อื่นใดมาก่อน
ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมพยานหลักฐาน เปรียบเทียบข้อมูลทางแผนที่ รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป