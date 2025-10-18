ล่าตัวคนร้าย ลวงวินจยย.วัย 72 สังหารโหดชิงทรัพย์ กระสอบคุมหัวทิ้งน้ำข้ามจังหวัด

ชัยภูมิ – ญาติยังงง อยู่ดีๆมากลายเป็นศพถูกฆ่าทิ้งน้ำข้ามจังหวัดจากขอนแก่น-ชัยภูมิ ตร.ไล่เร่งล่าตัวคนร้ายมุ่งประเด็นสังหารถูกลวงมาฆ่าชิงทรัพย์ หลังรถ จยย.ผู้ตายหายไปด้วย
เมื่อเวลาประมาณ 07.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม เกิดเหตุสุดสลดหลัง พ.ต.ท.วิฑูรย์ พาพลงาม สว.(สอบสวน) สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ได้รับแจ้งมีชาวบ้านไปพบศพลอยน้ำ บริเวณสะพานระหว่างบ้านนาคานหัก–บ้านเดื่อ หมู่ 1 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จึงรายงานไปบังคับบัญชาชั้นสูงรับทราบทาง พ.ต.อ.โกสินทร์ สะอาดวงษ์ ผกก.สภ.หนองบัวแดง จึงพร้อมชุดสืบสวน และแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวแดง
เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดตุบริเวณใต้สะพานห้วยเดื่อ รอยต่อระหว่าง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง และ ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลวงศิริอำเภอหนองบัวแดง
ในที่เกิดเหตุพบร่างชายสวมเสื้อลายสก๊อตขาวดำถูกถลกขึ้นมาถึงช่วงคอ สวมกางเกงยีนขายาวสีดำ นอนจมน้ำเสียชีวิตอยู่ริมตลิ่ง สภาพศพมีถุงปุ๋ยสีเขียวคลุมศีรษะ และมีร่องรอยถูกมีดของมีคมฟันที่ท้ายทอยด้านซ้าย 1 แผล และรอบถูกตีด้วยของแข็งอีก 2 แผล ก่อนนำร่างขึ้นจากน้ำมาชันสูตรพลิกศพ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ทราบชื่อผู้เสียชีวิต คือ พบศพ นายประเสริฐ อายุ 72 ปี เป็นชาว ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ใกล้จุดพบศพพบเสื้อกั๊กสีขาวมีตัวหนังสือ “รถรับจ้าง บ.ข.ส.ชุมแพ เลข 17” จึงเก็บรายละเอียดที่พบไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้น จากทางญาติผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ตายเป็นชาวอำเภอชุมแพ มีอาชีพขับวินจักรยานยนต์รับจ้างภายในสถานีขนส่ง บขส.ชุมแพ โดยไม่ทราบแน่ชัดว่า ก่อนเสียชีวิตได้มีผู้โดยสารว่าจ้างให้เดินทางมาที่ จ.ชัยภูมิ หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้แจ้งญาติไว้ก่อนออกจากบ้านมาตั้งแต่วานนี้ ซึ่งยังไม่พบรถ จยย.ของผู้เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุหายไปด้วยในครั้งนี้
ซึ่งทาง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งประเด็นในการถูกฆาตกรรมเสียชีวิตครั้งนี้ จาการฆ่าชิงทรัพย์ เนื่องจากผู้ตายมีอาชีพขับรถรับจ้าง อาจถูกลูกค้าคนร้ายจ้างล่อลวงมาฆ่าชิงทรัพย์ หรืออาจจะมีการทะเลาะวิวาทกัน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
และได้เร่งส่งศพไปทำการชันสูตรที่โรงพยาบาลชัยภูมิถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะประสานญาติเพื่อมารับศพไปบำเพ็ญกุศลพิธีตามศาสนาต่อไป