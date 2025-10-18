โดนเบรกแล้ว! รถเครื่องเสียงโอดถูกสั่งเก็บ เผยเสียความรู้สึกอยากเปิดเพลงเดียวให้สะเทือนถึงกัมพูชา
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกลุ่มรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่นัดหมายรวมตัวกันที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยจะมีการเปิดเพลงและสารคดีตลอดทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 17-19 ตุลาคมนั้น
ปรากฏว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ตุลาคม เพจรถเครื่องเสียงขนาดใหญ่ที่เดินทางเข้าไปติดตั้งบริเวณบ้านหนองจาน ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ติดตั้งยังไม่ทันจะเสร็จ สั่งเก็บซะแล้ว ขอ บางระจัน สักเพลงก็ไม่ได้”
ต่อมาช่วงเช้า วันที่ 18 ตุลาคม เพจเครื่องเสียงดังกล่าวโพสต์อีกว่า “ค่าใช้จ่ายที่หมดไป ในความรักชาติรักแผ่นดิน เฉพาะของทีม GIP. รถ 3 คัน ไม่ได้เสียดายเลย แต่เสียความรู้สึก จะมีเศรษฐีในจังหวัดสระแก้ว หาหนังครบเซต เบส กลาง แหลม เต็มระบบ จัดในที่ส่วนบุคคลใกล้ๆ ชายแดน อยากไปเปิดให้ฝั่งเขมรมันสั่นสะเทือน เปิดเพลงอยู่เพลงเดียวพอวนซ้ำๆ เขมรหัว ค.”
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ทางทหารไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้บรรดารถเครื่องเสียงต่างผิดหวัง ต้องถอนการติดตั้งและนำกลับทั้งหมด