สุดเศร้า พิธีศพ ยาย 79 เหยื่อบึ้มร้านน้ำชา หลานเปิดใจทั้งน้ำตา ฝันสุดท้ายพังทลาย
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณร้านน้ำชาในชุมชน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 06.30 น. ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังต่อสู้กับอาการบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิด 2 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่บ้านใน ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิต เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ โดยมีบรรดาญาติมิตรทั้งใกล้ชิดและจากพื้นที่อื่นเดินทางมาร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัว โดยในวันนี้ญาติได้นำร่างของคุณยายรอเมาะไปฝังตามพิธีทางศาสนาอิสลาม ณ กุโบร์จืองา บ้านบูเกะปาลัส หมู่ 4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 08.50 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2568 โดยคนร้ายได้ลอบวางระเบิดบริเวณหน้าร้านน้ำชาในชุมชน ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม 10-14 ราย ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหลายราย ซึ่งคุณยายรอเมาะเป็นหนึ่งในนั้น โดยมีรายงานว่าคุณยายต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างหนัก เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดเข้าจุดสำคัญ ทั้งการตัดขาและการผ่าตัดช่องท้อง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
ด้าน นางลัดดาวรรณ มะโรหบุตร หลานสาวของผู้เสียชีวิต ได้เปิดเผยด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดต่อผู้สื่อข่าว โดยระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนที่มีทั้งคนแก่และเด็ก
“สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับชาวบ้าน เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ผิดอะไร สิ่งที่ทำมันเกิดในหมู่บ้านด้วย แล้วมีคนแก่อยู่หลายคน แล้วก็หน้าบ้านที่มีระเบิดก็มีคนแก่ แล้วอายุก็ 80 กว่า บ้านข้างๆ ก็มีเด็กๆ ซึ่งตรงนี้มีคนเยอะ มันไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว คือเหตุการณ์มันจะมีมาเรื่อยๆ ไม่ตรงนี้ก็ตรงนั้น แล้วคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็โดนไปด้วย โดยที่เขาไม่รู้อะไรเลย” นางลัดดาวรรณกล่าว
พร้อมกันนี้ หลานสาวยังได้เปิดเผยความฝันสุดท้ายของคุณยายรอเมาะที่ต้องพังทลายลงจากเหตุการณ์นี้ว่า “ความคาดหวังของเขาในการไปฮัจย์ครั้งนี้ เขาเดิน เดินทุกเย็นเลย ซื้อรองเท้าให้ เตรียมพร้อม เตรียมพร้อมให้เขา แล้วสุดท้ายสิ่งที่เราหวังมันก็พัง”
นางลัดดาวรรณได้กล่าวทั้งน้ำตา วิงวอนขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ความรุนแรงจะพรากชีวิตคนบริสุทธิ์ไป “ขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งสุดท้าย แล้วก็ไม่อยากให้เกิดอีก เขาอยากได้อะไรแล้วก็ทำแบบนี้ ต้องการอะไร ชีวิตคนแก่ แล้วก็ชีวิตประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไร เขาต้องมารับเคราะห์สิ่งที่ตัวเองทำ แล้วถ้าเกิดว่าสิ่งนี้ที่เขาทำไปเกิดกับพ่อแม่พี่น้องของเขาเอง เขาจะรู้สึกยังไง เขาจะยอมรับได้ไหม”
