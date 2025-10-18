ตร.ท่องเที่ยวลพบุรี ช่วยเหลือประชาชน ช็อกหมดสติ อาการปลอดภัย
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สวญ.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 นำข้าราชการตำรวจในสังกัดโดยร่วมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สภ.ท่าหิน เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟลพบุรี ผู้แทนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว
เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างอาชญากรรมในฐานความผิด 10 กลุ่มต้องห้ามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่บริเวณลานเสาธงสถานีรถไฟลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
ได้ประสบเหตุประชาชนมีอาการชักเกร็งตาลอยหมดสติ พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ จึงได้ร่วมกับอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวเข้าให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่โล่งและถอดเสื้อเพื่อลดความร้อนในร่างกายและช่วยทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนปลอดภัยและได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์ทำการรักษาต่อไป