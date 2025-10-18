ทะเลาะเรื่องหมาแมว ฆราวาสวัย 70 กลับไปเอามีด ฟันหลวงตา มรณภาพคาวัด

ทะเลาะเรื่องหมาแมว ฆราวาสวัย 70 คว้ามีดดาบฟันหลวงตา มรณภาพคาวัด
เมื่อเวลา 18.50 น.วันที่ 18 ตุลาคม พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์แก้ว อ.สามพราน จ.นครปฐม รับแจ้งว่าพระสงฆ์วัดอ้อมใหญ่ ถูกคนร้ายใช้ของมีคมฟันศีรษะ ภายในวัดจึงแจ้งสายตรวจตำบลอ้อมใหญ่ และกู้ภัยรีบเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อสายตรวจและกู้ภัยไปถึงวัดอ้อมใหญ่ พบหลวงตาชุม อายุ 70 ปีนอนจมกองเลือด ที่ศีรษะมีบาดแผลถูกของมีคมฟันเป็นแผลฉกรรจ์ 2 แห่ง เสียเลือดมาก กู้ชีพเร่งปฐมพยาลและแจ้งแพทย์พร้อมรถกู้ภัย รพ.สามพราน มาช่วยยื้อชีวิตแต่ก็ไม่เป็นผล และมรณภาพในเวลาต่อมา
จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์ ว่าขณะที่หลวงตาชุม เลี้ยงสุนัขอยู่ นายมิตร อายุ 70ปี ขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้ามา หลวงตาชุม ตะโกนอะไรใส่นายมิตร ตนจับใจความได้ไม่ชัด ผ่านไปประมาณ 10 นาที นายมิตรขี่รถจักรยานยนต์คันเดิมมาพร้อมมีดดาบยาว แล้วฟันศีรษะหลวงตาชุมด้านหลัง จนล้มลงไปกองกับพื้นเลือดไหลนอง จึงรีบแจ้งตำรวจ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปได้ที่บ้านพัก ม.5 ต.อ้อมใหญ่ พบนายมิตร รอพร้อมมีดดาบยาว รอมอบตัวอยู่ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์แก้วดำเนินคดี
รายงานข่าวว่านายมิตร กับหลวงตาชุม ทั้งสองมีเรื่องทะเลาะกัน จากสุนัข และแมว คาราคาซังมาโดยตลอด คากว่าวันนี้เกิดวิวาทะกันอีก ก่อนอีกฝ่ายตัดสินใจก่อเหตุสลด