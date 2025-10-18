กระบะยางระเบิด เสียหลักพลิกคว่ำ ปลาร้ากาฬสินธุ์ 4 ตัน กระจายเกลื่อนถนน

สะดุดจมูกผู้ใช้รถใช้ถนนกระบะบรรทุกปลาร้ามาเต็มคันรถ เกิดยางระเบิดเสียหลักพลิกคว่ำ ปลาร้าร่วม 4 ตันกระจายเกลื่อนถนน กลิ่นคละฟุ้งทั่วบริเวณเสียหายร่วมแสน
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม ร.ต.อ.สุพจน์ เลนนาแซง รอง สวป. สภ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งมีรถยนต์กระบะเสียหลักพลิกคว่ำ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์บุรีรัมย์ รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นถนน 4 เลน มีเกาะกลางถนนสายบุรีรัมย์ – นางรอง บ้านตาอิ่มขาเข้าตัวอ.นางรอง พบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สีขาว หมายเลขทะเบียนบุรีรัมย์ ด้านหลังกระบะดัดแปลงติดตั้งเป็นคอกเหล็ก ในสภาพพลิกตะแคง มีปี๊ปปลาร้ากระจายตกเกลื่อนทั่วบริเวณ ส่งกลิ่นคละคลุ้ง
จากการสอบถาม นายสุนทร อายุ 51 ปี ชาวอ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ คนขับรถกระบะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปซื้อปลาร้ามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 ปี๊บ เพื่อนำไปขายที่ อ.หนองกี่ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุยางหลังซ้ายได้เกิดระเบิด ทำให้รถเสียหลักจนควบคุมไม่ได้ จึงเกิดเหตุพลิกคว่ำตะแคงข้างทาง จนปลาร้าที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนถนนทั้งหมดส่วนค่าเสียหายประมาณ 80,000 บาท
ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยได้ทำการเก็บกู้ปี๊บปลาร้าเนื่องจากกีดขวางการจราจรและนำรถน้ำมาล้างทำความสะอาด