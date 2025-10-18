วุ่น! อดีตนักมวยเดนมาร์ก เมาอาละวาด ปีนหลังคาบ้านพักในภูเก็ต ตร.เข้าช่วยทัน

ฝรั่งเมาคลั่ง! อาละวาดกลางซอยน้ำดื่มกรีน กะตะ พบเป็นนักมวยชาวเดนมาร์ก ปีนหลังคาจะกระโดด
เมื่อเวลา 15.36 น. วันที่ 18 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะรน ได้รับแจ้งเหตุชายชาวต่างชาติคลุ้มคลั่งอาละวาดอยู่บริเวณซอยน้ำดื่มกรีน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงประสานกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านในพื้นที่เข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชายชาวต่างชาติ ทราบภายหลังเป็น ชาวเดนมาร์ก มีอาการมึนเมาและคลุ้มคลั่ง พยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านพัก พร้อมตะโกนเสียงดังและทำท่าจะกระโดดลงมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่แต่ไม่เป็นผล
ต่อมา ร.ต.อ.ธียุทธ สุขสงวน รอง สวป.สภ.กะรน, พ.ต.ท. สุมิตร สุขสำราญ รอง ผกก.ป.สภ.กะรน, ดร.วินัย ชิดเชี่ยว กำนันตำบลกะรน พร้อมฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันวางแผนเข้าควบคุมตัวชายดังกล่าวไว้ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าชายชาวเดนมาร์กคนดังกล่าวเป็น อดีตนักมวย ที่มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่กะตะ และคาดว่าสาเหตุเกิดจากอาการมึนเมาอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์และนำส่งรพ.ฉลอง ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ภาพ สภ.กะรน