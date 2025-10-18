รวบ ‘ชาวจีน’ ตบตาตม.ใช้ตราประทับปลอมจะข้ามไปลาว เล่าเบื้องหลัง มีชายมาเลย์อ้างเคลียร์ให้แล้ว

รวบ ‘ชาวจีน’ ตบตาตม.ใช้ตราประทับปลอมจะข้ามไปลาว คนไทยรับจ้างพาไปส่ง ล่าเบื้องหลัง มีชายมาเลย์อ้างเคลียร์ให้แล้ว
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.จว.หนองคาย ,พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รอง ผกก.ตม.จว.หนองคาย ,พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่งานสืบสวน ตม.หนองคาย ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลต้องสงสัยนำพาคนต่างด้าวออกไปจากราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจลงตรา จึงเข้าทำการตรวจสอบ การเดินทางออกราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด
จนกระทั่งเวลาประมาณ 12.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ ตม.หนองคาย ประจำจุดตรวจขาออก ประจำด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย หรือด่านพรมแดนหนองคาย ได้ตรวจ นายพงศ์กานต์ และ Mr.Deng Ruipeng สัญชาติจีน ได้เดินทางโดยรถยนต์หมายเลขทะเบียน จต 7941 เชียงใหม่ จะเดินทางข้ามไปที่ สปป.ลาว
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารพบความผิดปกติของรอยตราประทับจากประสบการณ์ จึงทำการตรวจสอบโดยละเอียด เนื่องจากหมายเลขตราประทับ L0046 ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนั้น จะอยู่ขาเข้าไม่ใช่ขาออก และวันนี้ไม่ได้เข้าเวร เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทั้งสองคนไว้เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายพงศ์กานต์ ทำให้ทราบว่า มี Mr.Chin Boon Sing สัญชาติมาเลเซีย ได้ว่าจ้างให้พงศ์กานต์ ขับรถจากโรงแรมเทอมินัลพัทยา ไปส่ง Mr.Deng ที่ สปป.ลาว โดยจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 33,000 บาท ส่วนตราพาสปอร์ตนั้น Mr.Chin เป็นคนดำเนินการให้ บอกเพียงว่าให้นำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ ตม.ที่ด่านพรมแดน ไม่ต้องไปประทับตราพาสปอร์ต เพราะ Mr.Chin ได้จัดการให้เรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิดปกติ และถูกควบคุมตัวไว้
ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายได้แจ้งข้อกล่าวหา ปลอมและใช้รอยตราประทับปลอม โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน , เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะได้ทำการสอบสวนเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป