กู้ภัยช่วยนำผู้ป่วยน้ำหนักกว่า 200 กก.ลงจากชั้น 5 ส่งโรงพยาบาล หลังเกิดอาการหายใจติดขัด
เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 68 เจ้าหน้าที่กู้ชีพสยามนนทบุรี เจ้าหน้าที่กู้ภัยชมรม VRTT ได้รับแจ้งมีชายน้ำหนักกว่า 200 กิโลกรัม ป่วยหายใจติดขัดและไม่ได้กินข้าวกินน้ำมานานกว่า 2 วัน ไม่สามารถขยับตัวและช่วยเหลือตัวเองได้ เหตุเกิดห้องพัก ชั้น 5 อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี หลังรับแจ้งได้เข้าไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 8 ชั้น ผู้ป่วยพักอาศัยอยู่ที่ชั้น 5 เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ประเมินอาการผู้ป่วยและลิฟต์เพื่อนำผู้ป่วยลง แต่จากการตรวจสอบไม่สามารถนำผู้ป่วยลงทางลิฟต์ได้ ต้องใช้วิธีนำผู้ป่วยใส่กระเช้าเหล็กโรยตัวจากทางบันไดภายในอาคารลงมายังชั้นล่าง
หลังจากประเมินสถานการณ์แล้วเจ้าหน้าที่ได้เตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือขึ้นไปยังชั้น 7 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ก่อนจะลงมาช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องพักเพื่อมาใส่กระเช้า และใช้วิธีประคองนำลงมาชั้นล่างโดยมีทีมกู้ภัยกว่า 20 คน คอยประคองลงมาชั้นล่างสำเร็จ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที นำขึ้นรถกู้ภัยส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นายยุทธพงศ์ ชูศิริ เจ้าหน้าที่กู้ชีพสยามนนทบุรี กล่าวว่า ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 200-300 กิโลกรัมเดินไม่ได้ ตนได้ประสานพูดคุยกับผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการหายใจเหนื่อยไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะและอุจจาระได้ อยู่ภายในห้องพักชั้น 5 ตนจึงได้ประสานกู้ภัยเมตตานครปฐมราชบุรี เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์การโรยตัวเพื่อนำผู้ป่วยลงสู่ด้านล่างเนื่องจากไม่สามารถนำผู้ป่วยลงทางลิฟต์ได้
ด้าน น.ส.จิราวรรณ สุวรรณเจริญ ชมรม volunteer rescue team thailand (VRTT) กล่าวว่า ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีน้ำหนักประมาณ 200 กิโลกรัม และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีโรคประจำตัวต้องการไปโรงพยาบาล เนื่องจากไม่ได้กินข้าวมา 2 วันแล้ว ปัสสาวะอุจจาระไม่รู้ตัว แต่ยังถามตอบรู้เรื่อง และมีอาการเหนื่อยอีกด้วย การขนย้ายผู้ป่วยใช้วิธีโรยเชือกด้วยการนำผู้ป่วยขึ้นเปลเหล็ก เมื่อนำผู้ป่วยขึ้นเปลก็จะใช้เชือกและรอกเป็นตัวรับน้ำหนักผู้ป่วย แล้วจะใช้คนคอยประคองเปลเคลื่อนลงตามแนวบันไดลงสู่ด้านล่าง ก่อนจะนำตัวลงมาทางกู้ภัยได้ประสานกับทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ไว้ก่อนแล้ว
